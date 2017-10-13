ສຫລ ປະກາດ ຖອນໂຕ ອອກຈາກ ອົງການ UNESCO

ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຈະຖອນໂຕອອກຈາກອົງການສະຫະປະຊາດເພື່ອການສຶກສາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທຳ ຫລື UNESCO ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວ
ມີຄວາມລຳອຽງ “ຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລ.”
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Heather Nauert ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫລງການວ່າ “ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບເງິນທີ່ຍັງຕິດຄ້າງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່
ອົງການ UNESCO ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິຮູບຂັ້ນ ພື້ນຖານຢູ່ໃນອົງການ
ດັ່ງກ່າວແລະຄວາມລຳອຽງຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລທີ່ຍັງດຳຢູ່ຕໍ່ມາໃນອົງການ UNESCO.”
ການຖອນໂຕຂອງສະຫະລັດ ຈະເລີ້ມມີຜົນໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ປີ 2018 ທີ່ກະຊວງ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ອິສຣາແອລໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນກໍຈະຖອນໂຕອອກຈາກອົງ
ການດັ່ງກ່າວ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ກ່າວ
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກະຊວງຕ່າງປະເທດກະ
ກຽມການຖອນໂຕຂອງອິສຣາແອລ ອອກຈາກອົງການດັ່ງກ່າວພ້ອມກັບສະຫະລັດ.”
ທ່ານ Netanyahu “ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ຈະຖອນໂຕຈາກອົງການ UNESCO. ນີ້ເປັນຄວາມກ້າຫານ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນທຳ ເພາະວ່າອົງການ UNESCO ໄດ້ກາຍມາເປັນເວທີສະແດງທີ່ໄຮ້ສາລະ ແລະຍ້ອນວ່າ ແທນທີ່ຈະປົກຮັກສາປະຫວັດສາດ ແຕ່ກັບບິດເບືອນມັນ.”
ອົງານ UNESCO ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການສະແດງຄວາມເສຍໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ.
ຜູ້ອຳນວຍການທົ່ວໄປ ທ່ານນາງ Irina Bolova ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຢູ່ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມມາ ແລະໂດຍສະ
ເພາະໃນເທື່ອສຸດທ້າຍນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຫຼໍ່ຫຼອມ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ເຂັ້ມແຂງ
ຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະນະໂຍ
ບາຍທັງໝົດໂດຍທົ່ວໄປຂອງສະຫະລັດ. ດັ່ງນັ້ນເປັນທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ມື້ນີ້ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບໜັງສືຈາກ ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.”
ທ່ານນາງ Bokova ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະຫະລັດຈະຍັງພົວ ພັນກັບ
ອົງການ UNESCO ຢູ່ ໃນນາມຜູ້ສັງເກດການ ແລະສະຫະລັດໃນຖານະສະມາຊິກ
ກໍ່ຕັ້ງຜູ້ນຶ່ງຂອງອົງການ ຈະໃຫ້ໂອກາດກັບຄືນມາໄດ້ທຸກຍາມ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley
ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ຫລັງຈາກ "ໄດ້ເກີດ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ
ແລະການຕັດສິນໃຈອີງໃສ່ການເມືອງ” ທີ່ລະບຸໃຫ້ຄຸ້ມເມືອງເກົ່າ Hebron ແລະຂຸມ
ຝັງສົບຂອງພະສັງຄະຣາດ ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງດິນແດນປາ ແລສໄຕນ໌.
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