ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃນມື້ວັນພຸດ ໃຫ້ຂັບໄລ່ອີຣ່ານອອກຈາກກຳມາທິການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປົກປ້ອງສະຖານະພາບຂອງພວກແມ່ຍິງ ຫຼື CSW ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ທີ່ອຸທິດຕົນໃຫ້ແກ່ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະມອບອຳນາດໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງ.
“ວຽກງານອັນນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ທໍມັສ ກຣີນຟິລ ກ່າວເຖິງກຳມາທິການ CSW “ແລະມັນຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຕັມທີ່ ໂດຍສະເພາະເມື່ອສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພວມຖືກໂຈມຕີ. ແຕ່ຄະນະກຳມາທິການບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຂອງຕົນໄດ້ ເວລາມັນຖືກບ່ອນທຳລາຍຈາກພາຍໃນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການເປັນສະມາຊິກຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນເປັນ “ຮອຍເປື້ອນທີ່ໜ້າລັງກຽດ ຢູ່ໃນກຳມາທິການທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ມັນບໍ່ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້.”
ການປະກາດຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຈາກສຳນັກງານຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣິສ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທໍມັສ ກຣີນຟິລ ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກອງປະຊຸມອາຣີອາ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນອີຣ່ານມາແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ອາຍຸ 22 ປີ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຕຳຫຼວດ. ຍິງສາວຊາວເຄີດຄົນນີ້ໄດ້ຖືກຈັບທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕຳຫຼວດສິນທຳ ຍ້ອນໃສ່ຜ້າປົກຫົວ “ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.”
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ນາງເກີດຫົວໃຈວາຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແຕ່ທາງຄອບຄົວຂອງນາງໄດ້ໂຕ້ຖຽງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ທາງຄອບຄົວໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະທ່ານໝໍອິດສະຫຼະສືບສວນເບິ່ງການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ແຕ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານ.
ທ່ານຈາເວດ ເຣມານ ຜູ້ຂຽນລາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມທາງວີດີໂອວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການສືບສວນກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງຄວາມເປັນກາງ ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສ.”
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຂອງລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ຊຶ່ງເປັນການຮຽກຮ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກຫຼາຍໆປະເທດສະມາຊິກ.