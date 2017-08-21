ສະຫະລັດ ຢືນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະບັນດາພັນທະມິດ

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ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຍັງຄົງມີຄວາມມໝັ້ນໝາຍແບບບໍ່ມີການ
ປ່ຽນແປງໃດໆ ຕໍ່ພັນທະມິດຂອງຕົນໃນເອເຊຍ ຫລັງຈາກການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ໃນການພົບປະທາງດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະ
ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ Jim Mattis ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະເອົາມາດຕະການແບບຮີບດ່ວນ ແລະເຈາະຈົງເພື່ອ
ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟໃດໆ ທີ່ຍິງໂດຍເກົາຫລີເໜືອ ໄປໃສ່ດິນແດນຂອງສະຫະລັດ
ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອປະຈຳກະຊວງຕ່າງປະເທດ Nike Ching
ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່
ໃນເຂດພາກພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເອເຊຍເປັນພຽງໂຕຢ່າງ ຂອງອັນທີ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພແລະດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ລະຫວ່າງສອງພັນທະມິດ ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ຫລັງຈາກການເຈລະຈາ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ
ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນເອກກະພາບ ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ໂດຍສົ່ງຄຳເຕືອນໄປຫາພຽງຢາງວ່າ ສະຫະລັດພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປ້ອງກັນ
ໂຕ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ "ດ້ວຍການໂຮມແຮງກັນ ພວກເຮົາຈະຢັບຢັ້ງ ແລະຖ້າຈໍາເປັນ
ກໍຈະເອົາຊະນະການຂົ່ມຂູ່ໃດໆກໍຕາມ. ການລິເລີ່ມຄວາມເປັນປໍລະປັກໃດໆ ຈະຕ້ອງຖືກຕອບໂຕ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະດ້ວຍກຳລັງອັນຖ້ວມລົ້ນ. ທັງສອງປະເທດຂອງ
ພວກເຮົາ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຂງແກ່ນຂອງການເປັນພັນທະມິດຂອງພວກ
ເຮົາ ໂດຍການສືບຕໍ່ກິດຈະກຳ ທີ່ດຳເນີນຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະໂດຍການເພີ້ມ
ທະວີ ການຮ່ວມມືກັບສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ.”
ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນ
ຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດ ຄວນຈະໄດ້ຮັບໂອກາດ ແຕ່ທາງເລືອກທາງ
ທະຫານ ແມ່ນຍັງຢູ່ເທິງໂຕະຫຼືເປີດກວ້າງສະເໝີ.
ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ
ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດໃດໆ ຢູ່ໃນສະພາບການໃດໆ ບ່ອນທີ່ມີລະດັບການ
ຂົ່ມຂູ່ຢ່າງນີ້ ທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າຢູ່ ການຂົ່ມຂູ່ໃນລະດັບທີ່ສົມສ່ວນ ທີ່ພວກເຮົາ
ທັງໝົດບໍ່ມັກຈະນຳເອົາມາໄຕ່ຕອງ ຕ້ອງໄດ້ໜູນຫລັງຈາກການປະຕິບັດງານທາງ
ທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຖ້າຫາກເກົາຫລີເໝືອເລືອກເອົາທາງຜິດ."
ການຮື້ຟື້ນຄວາມໝັ້ນໝາຍຄືນໃໝ່ໂດຍສະຫະລັດ ກໍແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ການຄໍ້າປະກັນຕໍ່
ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂະນະທີ່ໂຕກຽວຊອກຫາຊ່ອງທາງເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນຂອງຕົນ ເພື່ອ
ຮັບມືກັບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ ທີ່ອາດມີຂຶ້ນໂດຍ ເກົາຫລີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Taro Kono ກ່າວວ່າ ພຽງຢາງຕ້ອງຢຸດເຊົາ
ການທ້າທາຍທາງດ້ານນິວເຄລຍກ່ອນການເຈລະຈາໃດໆຈະເປັນໄປໄດ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ກ່າວຢູ່ທີ່ ນະຄອນ
ໂຊລ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາ ສົ່ງທູດພິເສດໄປເກົາຫລີເໜືອ
ເພື່ອເປີດການເຈລະຈາ ຖ້າເກົາຫຼີເໜືອຫາກຢຸດເຊົາການທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະອາ
ວຸດນິວເຄລຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ