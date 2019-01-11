ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງຣັດເຊຍ 3 ບໍລິສັດ ໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນ ກັບບໍລິສັດໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຖືກລົງໂທດ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າເອງກໍຈະບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດຈາກສະຫະລັດ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ສຕີເວັນ ມນຸສຈິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານມນຸສຈິນໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່ສະພາຕ່ຳ ບ່ອນທີ່ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໂຈະການເລີກການລົງໂທດຕໍ່ 3 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ນັ້ນໄວ້ກ່ອນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກມາກ່ອນໜ້າເວລາທີ່ທ່ານຈະໄປກັບ ພວກຢູ່ໃນລັດຖະສະພານັ້ນ ທ່ານ ມນຸສຈິນເວົ້າວ່າບໍລິສັດໂອເລກ ເດີຣີປັສກາ (Oleg Deripaska) ຍັງຈະຖືກລົງໂທດຢູ່ຄືເກົ່າ, ແຕ່ວ່າ3 ບໍລິສັດທີ່ທ່ານໄດ້ຄຸບຄຸມ ຊຶ່ງມີ ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານອາລູມີນຽມ Rusal, ບໍລິສັດ En+ ທີ່ເປັນບໍລິດແມ່ຂອງມັນ, ແລະບໍລິສັດ EuroSIbEnergo ທີ່ເປັນບໍລິສັດດ້ານພະລັງງານນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກລົງໂທດ.
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຍັງເວົ້າວ່າ "ພວກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ໃນການເຮັດໃຫ້ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ເຫັນວ່າມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງເຂົາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດໂອເລກ ເດີຣີປັສກາ (Oleg Deripaska) ບໍ່ໄດ້ທຳການຄວບຄຸມບໍລິສັດ ດັ່ງກ່າວຄືນອີກ.”
ທ່ານ ມນຸສຈິນ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຈະຕິດຕາມເບິ່ງ ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທີໃຫ້ໄວ້ໃນເລື້ອງຍຸຕິ ການລົງໂທດແລ້ວນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະປະເຊີນກັບ "ຜົນຕາມມາທີ່ແທ້ຈິງ ແທ້ໆ ແລະໃນທັນທີທັນໃດໂລດ ຊຶ່ງລວມທັງການຖືກມາດຕະການລົງໂທດຄືນອີກ.”
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ບໍລິສັດເດີຣີປັສກາ (Deripaska) ໃນເດືອນເມສາ 2018 ຍ້ອນສິ່ງທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ເປັນ "ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ" ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງລວມມີການແຊກແຊງເຂົ້າ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ໂດຍທ່ານ ເດີຣີປັສກາ (Deripaska) ເອງ ທີ່ລວມມີຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ມີການໃຫ້ສິນບົນ, ການຂູ່ເຂັນ, ການຄາດຕະກຳ ແລະເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍ່ອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ.
ທ່ານ ເດີຣີປັສກາ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມນຸສຈິນເວົ້າວ່າ "ນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງການລົງໂທດກໍຄື ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການປະພຶດ, ແລະ ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ເອົາອອກຈາກບັນຊີ ລົງໂທດ ທີ່ ທ່ານ ເດີຣີປັສກາ ຈະບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຕໍ່ໄປແລ້ວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງໂທດໄດ້ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ດີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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