ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ-ກຣີນຟີລ ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍປະຊາທິປະໄຕ ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຝຶກສອນການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະການເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ແກ່ຄົນຮຸ້ນຕໍ່ໆໄປ.
ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນທຸກໆຮຸ້ນ ມັນເປັນຊ່ວງເວລາສໍາລັບພວກເຈົ້າທີ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ເຫດຜົນໃໝ່ຫຼາຍໆຢ່າງ ແລະພາກັນຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ໆ ເພື່ອສ້າງໂລກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ,” ທ່ານທູດໂທມາສ-ກຣີນຟີລ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ໂດຍກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ “ແລະສໍາລັບພວກເຈົ້າ, ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ.”
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາກໍາລັງມອງຫາຄົນໜຸ່ມ ເພື່ອມາເປັນຜູ້ນໍາ ແລະມາເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ສໍາລັບພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໂລກໜ່ວຍນີ້ ເດີນໄປຕາມທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເຄືອຂ່າຍອັນໃໝ່ນີ້ ຈະດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ກັບການຮ່ວມມືຂອງປະຊາຄົມປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ບັນດາຄົນໜຸ່ມນ້ອຍຄືອົງປະກອບອັນສໍາຄັນຢູ່ໃນຊີວິດທາງການເມືອງ ແລະເປັນຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະຈັດຕັ້ງການພົບປະເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມປະຈໍາປີຂຶ້ນມາອີກດ້ວຍ.