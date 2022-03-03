ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ ຕົນຈະປະຕິບັດແບບດຽວກັນກັບທີ່ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ ໂດຍຈະເຊື້ອເຊີນແຕ່ຜູຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການເມືອງ ຈາກມຽນມາທີ່ປົກຄອງດ້ວຍທະຫານ ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມສິບປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີແຜນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັກພິເສດລະຫວ່າງພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດ ແລະອາຊຽນ ໃນວັນທີ 28 ຫາ 29 ມີນາຈະມານີ້.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນມຽນມາຕາມຊື່ເກົ່າ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມການເມືອງ ຈາກປະເທດພະມາ ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງອາຊຽນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມການເມືອງຈາກພະມ້າ ມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ. ອຳນາດການປົກໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າແບບມີຄວາມໝາຍ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງເປັນເອກກະສັນ 5 ຂໍ້ຂອງອາຊຽນແລະຄວນຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບ ເວລາມີການຖາມວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ.
ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ອາຊຽນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທະຫານມຽນມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນໆ ຍ້ອນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ກັບອາຊຽນ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼາຍກວ່າ 300,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໜີຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະມີການຫຼັ່ງໄຫຼໜີຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ.
ອາຊຽນຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຕາງໜ້າ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກຸ່ມການເມືອງ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງຕົນ ແຕ່ພວກທະຫານປະຕິເສດ ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າຕົນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ.
ອາຊຽນຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ລັດຖະບານທະຫານຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລົງໂທດຈາກສະຫະລັດ ອັງກິດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງທຳນຽບຂາວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ້ມການພົວພັນກັບຂົງເຂດ ທີ່ວໍຊິງຕັນມອງເຫັນວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຢັບຢັ້ງອິດທິພົນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ.
ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດໃຫ້ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຫຼັກໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕົນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ.
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