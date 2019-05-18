ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດເລີ້ມສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຈາກລັດເທັກຊັສໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄປຍັງນະຄອນແຊນດີອາໂກ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ເພື່ອປະກອບເອກກະສານຕ່າງໆ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການພາສີ ແລະຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດຮັບມື ກັບຈຳນວນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເຂົ້າມາຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ມີຫຼາຍກວ່າ 500 ພັນຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນທາງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ໃນການປະກອບເອກກະສານຕ່າງໆ ກ່ອນທີ່ຈະມອບໂຕພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະສ່ວນບຸກຄົນ ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກ່າວວ່າ ຈະຈັດຖ້ຽວບິນ 3 ຖ້ຽວຕໍ່ອາທິດໄປຍັງນະຄອນແຊນດີອາໂກ ໂດຍຈະມີຢ່າງໜ້ອຍ 130 ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນແຈ້ງວ່າ ພະແນກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດພວມພິຈາລະນາເຊັ່ນດຽວກັນ ທີ່ຈະສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄປຍັງຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປະກອບເອກກະສານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ການຈັດສົ່ງພວກທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ແລະຄອບຄົວ ໂດຍທາງເຮືອບິນແມ່ນເປັນການເຄື່ອນໄຫວພິເສດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເກີດເຫດການຕ່າງໆທີ່ພວກເດັກນ້ອຍເຂົ້າເມືອງໄດ້ຖືກແຍກໄປຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ຊາຍແດນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະນຳເອົາພວກເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບຄືນໄປພົບກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແບບໃດ ຖ້າຫາກມີ ໄດ້ມີການກຳນົດໄວ້ ໃນການຈັດສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານເຫຼົ່ານີ້ໄປຍັງທົ່ວປະເທດ.
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