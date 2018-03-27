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​​​​ສະຫະລັດ ​​ສັ່ງ​ໃຫ້​ນັກການ​ທູດຣັດ​ເຊຍ ໜີ​ອອກ​ໄປຈາກ​ປະ​ເທດ​

ທຸງຊາດຣັດເຊຍ ປີວສະບັດຢູ່ໜ້າສະຖານກົງສຸນຣັດເຊຍ ໃນ ຄຸ້ມແມນແຮັດເທິນ, ນິວຢອກ, 26 ມີນາ 2018.

ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ ໃນວັນຈັນ​ວານ​ນີ້ ໃຫ້​ນັກການ​ທູດຣັດ​ເຊຍ 60 ຄົນທີ່ຕົນກ່າວຫາວ່າ ​
ທຳ​ການ​ສືບ​ລັບ ​ໜີ​ອອກ​ໄປຈາກ​ປະ​ເທດ​ ພາຍ​ໃນນຶ່ງ​ສັບປະດາ​ນີ້. ອີງ​ຕາມ​ທຳນຽບຂາວ
ແລ້ວແມ່ນວ່າ ມີ ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ອີກ 22 ປະ​ເທດ ທີ່​ຮວມທັງ ຝຣັ່ງ, ​ເຢຍຣະມັນ ​ແລະ​
ໂປ​ແລນ ກໍໄດ້​ຂັບໄລ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໜ່ວຍສື​ບລັບຣັດ​ເຊຍ​ ອອກໄປ ລວມທັງ​ໝົດ 77 ຄົນ.
ລາຍ​ຊືື່​ຂອງທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້​ຮວມເອົາອອສ​ເຕຣຍ​ເລຍ ທີ່​ໄດ້​ປະກາດໃນ​ວັນ​ອັງຄານ
​ມື້​ນີ້ ວ່າ ຕົນໄດ້ໄລ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ “ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ​ແມ່ນ​ພວກ​ນັກ​ສືບ” ຈຳນວນ 2 ຄົນ
ອອກປະເທດ.

ອີງ​ຕາມ​ກະຊວງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ແລ້ວແມ່ນວ່າ ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວຂອງ​ສະຫະລັດ
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປິດ​ສະຖານ​ກົງ​ສຸນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ການໂຕ້​ຕອບ​ຕໍ່
​ມົສກູ “ທີ່​ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຫ້າມອາວຸດເຄມີ​ອາວຸດ​ເຄມີ​ແລະ​ລະເມີດ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ,”
ທີ່​ພົວພັນກັບ​ການ​ໃຊ້​ສານພິດ ​ໂຈມ​ຕີ​ອະດີດ​ສອດ​ແນມ​ນົກສອງ​ຫົວ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​
ກັບ​ລູກ​ສາວຂອງລາວ​ໃນປະເທດ​ອັງກິດ.

ເຊີນຊົມ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການທູດຣັດເຊັຍ ຖືກຂັບໄລ່ອອກນອກປະເທດ

US Expels 60 Russians After 'Brazen' Poisoning of Former Russian Spy in the UK
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US Expels 60 Russians After 'Brazen' Poisoning of Former Russian Spy in the UK

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ນອກນັ້ນ ອັງກິດ ​ແລະ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ອື່ນໆ ​ລວມທັງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕນຳ ໄດ້​ປະນາມ
ຣັດ​ເຊຍອະທິບາຍ​ເຖິງ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີດ້ວຍອາວຸດ​ເຄມີ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມີນາ​ຜ່ານ​ມາ​ ​
ໃນ​ເມືອງ​ໂຊ​ລສແບຣີ.

ໂດຍການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວນັ້ນ ທາງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສະຫະລັດ
ຜູ້ນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຮ້ອງໂຮ​ແບບສຽງ​ກຶກກ້ອງຢ່າງ​ສະໜັ່ນ​ຫວັ່ນ​ໄຫວທັງເອົາ
ບາດກ້າວ​ແບບ​ຮຸກ​ຮານບຸກລຸກ​ນຳ,”.

ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ​ສະຖານກົງ​ຊຸນ ຣັດ​ເຊຍ ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ​ເມສາ ​
ໃນ​ເມືອງ​ທ່າ​ປາ​ຊິກ​ຟິກ ທີ່​ນະຄອນ​ຊີ​ອາ​ເຕິລ ລັດວໍ​ຊີງ​ຕັນ ທີ່​ຮູ້​ກັນວ່າເປັນບ່ອນຢູ່ໃກ້​ໆ
ກັບ​ໂຮງງານສ້າງ​ເຮືອບິນ​ໂບອິ້ງ ​ແລະ​ຖານ​ທັບ​ທະຫານ​ເຮືອກິ​ຕສາບ ທີ່​ເປັນ​ທ່າເຮືອ
​ດຳ​ນ້ຳບັນຈຸ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ. ​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທເຣຊາ ເມ (Theresa May) ແມ່ນກຳກັບໂດຍ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ວິລໄຊນ໌ (Wiltshire) ທ່ານເຄຍ ພຣິຊາຣກ (Kier Pritchard) ແລະ ທ່ານ ຈອນ ແກລນ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານນາງກວດກາເບິ່ງ ເຂດທີ່ເກີດເຫດວາງຢາພິດໃສ່ ອະດີດສອດແນມນົກສອງຫົວ ຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ສປຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວຂອງລາວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທເຣຊາ ເມ (Theresa May) ແມ່ນກຳກັບໂດຍ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ວິລໄຊນ໌ (Wiltshire) ທ່ານເຄຍ ພຣິຊາຣກ (Kier Pritchard) ແລະ ທ່ານ ຈອນ ແກລນ, ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານນາງກວດກາເບິ່ງ ເຂດທີ່ເກີດເຫດວາງຢາພິດໃສ່ ອະດີດສອດແນມນົກສອງຫົວ ຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີເກ ສປຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວຂອງລາວ.

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