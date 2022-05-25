ສະຫະລັດຈະປິດຊ່ອງທາງສຸດທ້າຍສຳລັບຣັດເຊຍໃນການຊຳລະໜີ້ສິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ ແກ່ນັກລົງທຶນສາກົນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍພາດວັນຊຳລະໜີ້ຂອງຕົນທັງໝົດ ທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ເປັນເທື່ອທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດການປະຕິວັດ ໂບລເຊວິກ (Bolshevik) ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ກະຊວງການເງິນກ່າວຢູ່ໃນໃບແຈ້ງການວ່າ ຕົນບໍ່ມີແຜນຈະຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ທີ່ໃຫ້ຣັດເຊຍ ສາມາດຮັກສາການຊໍາລະໜີ້ສິນ ແກ່ເຈົ້າໜີ້ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຂອງອາເມຣິກາໄດ້.
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລົງໂທດຮອບທຳອິດ, ກະຊວງການເງິນໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດທະນາຄານຕ່າງໆ ດຳເນີນການຊຳລະພັນທະບັດຈາກຣັດເຊຍ. ປ່ອງຢ້ຽມນັ້ນໝົດອາຍຸ ໄປ ໃນເວລາທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 25 ພຶດສະພາມື້ນີ້.
ມີສັນຍານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະຕໍ່ກຳນົດເສັ້ນຕາຍນັ້ນ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວກ່ອນຈະມຸ້ງຫນ້າໄປສູ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງເຈັດປະເທດທີ່ເມືອງໂຄເອນິກສວິນເຕີ (Koenigswinter), ປະເທດເຢຍຣະມັນ ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານນາງແຈແນັດ ເຢລເລັນ (Janet Yellen) ກ່າວວ່າ ປ່ອງຢ້ຽມຍັງມີຢູ່ "ເພື່ອໃຫ້ ເວລາສໍາລັບການປ່ຽນ ແປງທີ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ ນັກລົງທຶນສາມາດຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຕົນໄດ້."
"ສິ່ງຄາດຫວັງໄວ້ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນແມ່ນເວລາອັນຈໍາກັດ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາງເຢລເລັນ.
ຖ້າບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ທະນາຄານສະຫະລັດເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນແລ້ວ, ຣັດເຊຍຈະບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ ໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ໃນພັນທະບັດສາກົນ. ວັງເຄຣັມລິນໄດ້ໃຊ້ທະນາຄານ JPMorgan Chase ແລະ Citigroup ເປັນຊ່ອງທາງສຳລັບຈ່າຍພັນທະໜີ້ສິນຂອງຕົນ.
ທ່ານເຈ ອອສແລນເດີ (Jay Auslander), ທະນາຍຄວາມດ້ານໜີ້ສິນຂອງປະເທດທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ເຄີຍດໍາເນີນຄະດີໃນວິກິດການໜີ້ສິນອື່ນໆ ເຊັ່ນດຽວຄະດີທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອາເຈນຕິນານັ້ນກ່າວວ່າ ໃນຕອນນີ້ ນັກລົງທຶນແບບສະ ຖາບັນໃນຫນີ້ສິນຂອງຣັດເຊຍ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂາຍສິດການຖືຄອງພັນທະບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອຮູ້ວ່າກໍານົດເສັນຕາຍນີ້ຈະມາເຖິງ. ຜູ້ທີ່ຍັງຮັກສາການຖືຄອງຫນີ້ສິນ ນີ້ໄວ້ຢູ່ ແມ່ນນັກລົງທຶນໃນຫນີ້ສິນທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼືຜູ້ທີ່ຍິນດີທີ່ຈະລໍຖ້າ ການດໍາເນີນຄະດີໃນສອງສາມປີຂ້າງຫນ້າ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຜູ້ທີ່ຢາກອອກໄປກໍໄດ້ອອກໄປແລ້ວ. ມີບັນຫາ ອັນດຽວ ກໍຄືການຊອກຫາຜູ້ຊື້."