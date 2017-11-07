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ໂລກ

ສະຫະລັດ ຍົກເລີກ ຖານະ ໃຫ້ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ຊົ່ວຄາວ ແກ່ຊາວນິກາຣາກວາ ​2,500 ຄົນ

ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຄົນນຶ່ງ ໃນກຸ່ມຜູ້ນຳປະຊາຄົມຄະນະປະສົມ ແລະພວກໜີຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເປັນປາກເປັນສຽງ ທີ່ພາກັນ ປະທ້ວງ ຂ້າງນອກ ຫ້ອງການ ອົບພະຍົບສະຫະລັດ, ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳກັບຊາວ Ecuador ເພື່ອຖານະໃຫ້ ການ ຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື Temporary Protected Status (TPS) ຫຼັງຈາກ ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.8 ເມື່ອເດືອນ ເມສາ ຜ່ານມາແລ້ວ, ມິຖຸນາ 1 2016.

ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້ຍຸຕິການໃຫ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ ດ້ານຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​
ສຳ​ຫຼັບ​ຊາວ Nicaragua ​ເກືອ​ບ 2 ພັນ 500 ຄົນ ​ແຕ່​ໄດ້ຕໍ່ອາຍຸການໃຫ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ
ສຳ​ຫຼັບ​ຊາວ Handuras ຈຳນວນ 57 ພັນຄົນ.

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມື​ອງ​ຊາວອາ​ເມຣິກາ​ກາງ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຢູ່ ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​
ໃນ​ສະ ຫະລັດ ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ຖານະໃຫ້ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊົ່ວຄາວ ຫຼື TPS.

ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ອະນຸມັດໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ຮັບ
ຖານະ​ຄຸຸ້ມ​ຄອງ​ຊົ່ວຄາວຊາວ Nicaragua 12 ​ເດືອນຫຼັງ​ຈາກໄດ້ໝົດ​ອາ​ຍຸ​ລົງໃນ
ວັນ​ທີ 5 ​ເດືອນມັງກອນ ​ເພື່ອ​ຈັດການກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆ ແລະເດີນທາງ​ອອກ
ຈາກ​ປະ​ເທດຫຼື​ບໍ່ກໍ​ຊອກ​ຫາ​ ຖານະ​ອື່ນ​ຂອງວີຊ່າຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ.

ຊາວ Nicaragua ແລ​ະ​ຊາວ Handuras ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບຖານະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊົ່ວຄາວ ​ແມ່ນ​ໄດ້
​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ເຮີຣິ​ເຄນ Mitch ​ໄດ້​ເອົາ​ຊີວິດ
​ຜູ້​ຄົນ​ 10 ພັນ​ຄົນ​ໄປ ​ໃນ​ທົ່ວອາ​ເມຣິກາ​ກາງ ​ໃນ​ປີ 1998 ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​
ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ພວກ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ມາໄດ້ 2 ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ.

ນາງ Mathar Irraheta ຊາວ Nicaragua ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ນະຄອນ Miami ປະມານ
25 ປີ​ກ່ອນ ​ແລະ​ໄດ້​ປະກອບ​ອາຊີບ​ເປັນ​ແມ່ຄົວ ​ໃນ​ຮ້ານ​ອາຫານ Islas del Caribe ​
ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະຕ້ອງໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ລາວ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້ອຍຢ້ານກົວ​
ຫຼາຍ. ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຢາກ​ກັບ​ຄືນ​ເມືອ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຂ້ອຍ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ແບບ​ນີ້ ບໍ່​ມີ
​ທາງ.” ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ລູກ​ສາວ ຜູ້​ຊຶ່ງເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະ​ລັດ ​ໄວ 22 ປີ
ທີ່ຖືສັນຊາດອາເມຣິການັ້ນ.

ທ່ານ Roger Castano ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ​ຂອງຄະນະກຳມາ
ທິການສິດທິມະນຸດຊາວ Nicaragua ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ Managua ບໍ່​ສາມາດ
​ທີ່​ຈະ​ຄ້ຳປະກັນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ກັບຄືນປະ​ເທດ​ນັ້ນ.
ທ່ານ​ຖາມ​ວ່າ “ສະຫະລັດ​ຈະ​ເນລະ​ເທດ ຫຼື​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນຜູ້ຄົນ​ຈຳນວນຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ພວກ​ນີ້
​ແນວ​ໃດ?”

ມີຊາວ Salvador ອີກ 195 ພັນ​ຄົນ ​ແລະ ຊາວ Haiti ອີກ 46 ພັນ​ຄົນ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ລໍຖ້າ
​ການ​ຕັດສິນໃຈ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ກະຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງ​ຕັດສິນໃຈ ​ໃນ​ອີກ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ສັບປະດາ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ ​ກ່ຽວກັບພວກ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ຖານະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊົ່ວຄາວຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດເຫຼົ່າ ​ທີ່ຖານະ​ຢ່າງ
​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຈະ​ໝົດ​ອາຍຸລົງໃນຕົ້ນ​ປີໜ້າ​ນີ້.

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