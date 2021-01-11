ສະຫະລັດ ຈະຈັດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕິ ຂອງເຢເມນ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີແຜນ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ພວກກະບົດຮູຕິ ຂອງເຢເມນ ໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະເປັນການກະທຳອັນນຶ່ງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ການເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະລັດຖະບານຂອງທຣໍາໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ ທ່າມກາງຄວາມກົດດັນເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ອີຣານນີ້. ການຈັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ອອກມາໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ການຈັດໃຫ້ພວກຮູຕິທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກອີຣ່ານ ແລະຜູ້ນຳສາມຄົນຂອງກຸ່ມ ແບບນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳເຊັ່ນ "ການໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການຂົນສົ່ງທາງການຄ້າ."
ທ່ານ ພອມພຽວ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ເຈດຈໍານົງແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມພະ ຍາຍາໃນການຍຸຕິການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນເຢເມນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2014 ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ພວກກະບົດຮູຕິໄດ້ຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງຂອງເຢເມນແລະຂະຫຍາຍ ຕົວອອກໄປໃນຕົ້ນປີ 2015 ໂດຍມີການເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງການປຸກລະດົມຂອງກໍາລັງປະສົມທີ່ນຳໂດຍຊາອຸດີ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກກະບົດ ແລະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກສາກົນນັ້ນ ກັບຄືນມາໃໝ່.
ຫ້ອງການມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນບົດລາຍງານໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດປະມານ 233,000 ຄົນ, ໃນນັ້ນລວມມີ 131,000 ເສຍຊີວິດຍ້ອນສາເຫດທາງອ້ອມເຊັ່ນ ການຂາດເຂີນອາຫານ ແລະການບໍລິການສຸຂະພາບ.