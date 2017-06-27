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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ປະກາດວ່າ ຈີນຮວມຢູ່ໃນ ຜູ້ລະເມີດ ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ຊ້າຍ ຍີ້ມໃສ່ປະທານາ ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ.

ສະຫະລັດ​ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ປະກາດ​ວ່າ ຈີນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ຮວ​ມຢູ່​ໃນບັນດາ​ປະ​ເທດທີ່
​ກະລະເມີດ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ ​ໃນໂລກ ກ່ຽວ​ກັບການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ​ການບັງຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​
ງານ ໂດຍ​ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ເຂົ້າ​ໄວ້ກັບບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆທີ່​ສະຫະລັດໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ມາເປັນ
​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ​ຄື​ດັ່ງ​ອີຣ່ານ ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ.

ການລະບຸ​ຊື່​ດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ​ຈະປະກາດຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ​ໂດຍລັດຖະມົນຕີ ການ
​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ສ້າງ
​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງເພີ່ມ​ຕື່ມ ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່ປະ ທານາທິບໍດີ​
ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ໄດ້ຊອກ​ຫ​າທາງ ຂໍ​ໃຫ້ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ທ່ານ Xi
Jinping ຊ່ວຍ​ໃນ​ຄວາມພ​ະຍາ​ຍາມເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ ​ເໜືອ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການພັດ
ທະນາ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ.”

​ກ່ອນ​ການ​ເຄື່ອນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ປະກາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ທ່ານ Lu Kang ​ໂຄສົກ
​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ຈີນ​ຂໍ​ຄັດຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຕໍ່​ສະຫະລັດ “ທີ່​
ກ່າວ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ” ​ແລະ​ຈີນ​ເຕັ​ມ​ໃຈ ​ທີ່​ຈະ​ເສີມ​ຂະ ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື
​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ກັບ​ທຸກໆ​ປະ​ເທດ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ​ໃນ​ທັນທີ​ເທື່ອວ່າ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ທ່່ານ Tillerson ຫລຸດ
​ລະດັບ​ຂອງ​ຈີນລົງ ຢູ່​ໃນ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ​ປະຈຳ​ປີ​ຂອງກະຊວງ​ການ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ຫລາຍ​ກວ່າ 180 ປະ​ເທ​ດ. ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ປີ​ແລ້ວ​ນີ້​
ກ່າວ​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ​ບໍ່​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ“ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ແຮງ​
ງານຂອງລັດຖະບານ” ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ບັນລຸ “ມາດຕະຖານ​ຂັ້ນຕ່ຳ​ສຸດ” ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ​
ການ​ຄ້າ​ມະນຸດ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າກໍ​ຕາມ.

ຢູ່​ໃນ​ບັນຊີ​ຂອງລາຍ​ງານ​ປີ 2017 ຈີນ​ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ 3 ຂອງ​ກາ​ນຄ້າ​ມະນຸດ ​ແລະ
ເປັນ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ​ໃນ​ການບັງຄັບ​ອອກ​ແຮງ​ງານ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕໍ່​າສຸດ ອີງ​ຕາມ​ບັນດາ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລື້​ງ​ເຄີຍ​ກັບການຈັດ​ອັນ​ດັບ. ລາຍ​ງານ​ປີ 2016 ​ໄດ້ຈັດ​ໃຫ້ ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ
2 “​ໃນ​ບັນຊີ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຖືກ​ຕິດຕາມ​ສິ້ງຊອມ” ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ ​ການ ກວດ​ສອບ​ເປັນ​ພິ​ເສດ
​ໃນ​ປີ​ແລ້ວ​ນີ້.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ກຳລັງຟັງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ກຳລັງຟັງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ

ເມື່ອນຶ່ງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ອະທິ​ບາຍ​ວ່າ ຈີນ​ເປັນ “​ແຫ​ລ່ງ ຈຸດໝາຍ ​ແລະ​ປະ​
ເທດທາງ​ຜ່ານ” ​ຂອງ​ການ​ບັງຄັບໃຊ້​ແຮງງານ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ປະ​ເວ​ນີ. ຄົນ​ທີ່​ຍົກຍ້າຍ
ບ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໄດ້ຕົກ​ຢູ່ອັນ​ຕະລາຍ​ເປັນ​ການສະ​ເພາະທີ່​ລາຍ​ງານກ່າວ ພ້ອມ
​ດ້ວ​ຍຄົນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ໂຮ​ງງານ​ອຸດສາຫະກຳ​
ຕ່າງໆ ​ແລະ​ບໍ່​ຖ່ານ​ຫີນ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເລັກ​ນ້ອຍ. ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ກ່າວ​
ວ່າ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍ​ຈາກ​ປະ​ເທດເອ​ເຊຍ​ຕ່າງໆ ​ແລະ​ຈາກ​ອາ​ຟຣິ
ກາ​ກຳລັງ​ຖືກ​ສວຍ​ໃຊ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຍິງ​ສາວ ​ແລະ​ແມ່ຍິງ​ຈາກ​ບັນດາ​ເຂດ​ຊົນນະ​ບົດ
ມັກ​ຈະ​ຖືກເກັບ​ເກນ​ເອົາ​ມາ​ເພື່ອການ​ຄ້າປະ​ເວນີ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງຕ່າງໆ.

ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ 3 ສາ​ມາດ​ຖືກ​ລົງໂທດ ​ໂດຍຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ ​ຮ່ວມ
ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດທະ​ນາ​ທຳ​ກັບ​ສະຫະລັດ. ​ແຕ່​ວ່າ ​ບັນດາປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ໄດ້​ຍົກ​ເວັ້ນຜູ້​ທີ່ກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດແລະປະທາ ນາທິບໍດີ ທຣໍາ
ກໍອາດ​ຈະ​ເຮັດເຊັ່ນດຽວ​ກັນ.

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