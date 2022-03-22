ສະຫະລັດລະບຸວ່າທະຫານມຽນມາ ໄດ້ກະທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ໂຣຮິງຢາ.
ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ທີ່ໄດ້ອ້າງກໍລະນີຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຊາວໂຣຮິງຢາວ່າ ເປັນຕົວຢ່າງອັນກວ້າງ ຂວາງ ແລະເປັນຫລັກຖານທີ່ເປັນລະບົບວ່າທະຫານຂອງມຽນມາທີ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດສ່ວນໃຫຍ່ມີເຈດຕະນາທຳລາຍຊາວມຸສລິມ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນເປັນຫລັກ.
“ນອກເໜືອໄປຈາກການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ (ຂອງເຢຍຣະມັນໃນສະໄໝນາຊີ) ແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມີການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຖືກກະທຳເຈັດເທື່ອ. ມື້ນີ້ເປັນເທື່ອທີ 8 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະບຸວ່າ ສະມາຊິກຂອງ ທະຫານມຽນມາໄດ້ກະ ທຳການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ແລະອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດຕໍ່ຊາວ ໂຣຮິງຢາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເຄັນກ່າວໃນລະຫວ່າງການອອກຄຳປາໄສທີ່ຫໍພິພິທະພັນການຂ້າລາງເຜົ່າພັນຊາວຢີວຫລື Holocaust ໃນສະຫະລັດ.
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນລູກຊາຍຂອງຜູ້ລອດຊີວິດ ຈາກຂະບວນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນຂອງນາຊີ ຕໍ່ຊາວຢິວນັ້ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມການວາງສະແດງຢູ່ຫໍພິພິທະພັນທີ່ສຸມໃສ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊາວໂຣຮິງຢາ.
ຊາວໂຣຮິງຢາ ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີຈາກມຽນມາ ຊຶ່ງເອີ້ນກັນ ອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ພະມ້ານັ້ນໄປຢູ່ ສູນອົບພະຍົບ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ບັງກລາແດັສ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີ 2017 ທີ່ເລີ້ມມີການປະຕິບັດ ງານທາງທະຫານແນໃສ່ຂັບໄລ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກປະເທດ ຫຼັງຈາກມີການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດ. ການປຸກລະດົມ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບການຄາດຕະກໍາ, ການຂົ່ມຂືນລວມໝູ່ ແລະການຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ.
"ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາວາງພື້ນຖານ ສໍາລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກເພື່ອຍຸຕິຄວາມໂຫດຮ້າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທະຫານ ແລະສະຫນັບສະຫນູນປະຊາຊົນມຽນມາໃນຂະນະທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ປະເທດກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ກ້າວໄປຫາປະຊາທິປະໄຕ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານບລິງເຄັນ ຍັງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ "ມັນຈະມີມື້ນຶ່ງທີ່ເຖິງເວລາພວກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳທີ່ໜ້າຢ້ານ ກົວເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແກ່ພວກເຂົາ."
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