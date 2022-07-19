ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສືບລັບຫຼືຂ່າວກອງໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປ່ຽນແປງດ້ານບຸກຄະລາກອນເມື່ອໄວໆມານີ້ ຢູ່ໃນວົງໃນຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ທ່ານເຊເລນສກີໄດ້ສັ່ງໂຈະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອນຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານໃນສະໄໝທີ່ຍັງເປັນເດັກ ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງຢູເຄຣນ ແລະພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນອະທິໄອຍະການ ໃນການປັບປ່ຽນພາຍໃນ ຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດສົງຄາມ ຂອງກີຢິບ ໂດຍມີການອ້າງຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງບຸກຄົນທັງສອງ ເພື່ອກຳຈັດສາຍລັບຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານເຊເລນສກີຮັບຮູ້ວ່າ ພັນທະມິດທັງສອງຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ SBU ທ່ານໄອແວນ ບາໂກນັອບ (Ivan Bakanov) ແລະອະທິໄອຍະການ ອີຣີນາ ເວເນດິກໂຕວາ (Iryna Venediktova) ບໍ່ສາມາດລະບຸໂຕພວກ “ຄົນຂາຍຊາດ” ຢູ່ພາຍໃນອົງການຕ່າງໆໄດ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ທຸກໆມື້ ກັບພາຄີຝ່າຍຢູເຄຣນຂອງພວກເຮົາ…ພວກເຮົາໄດ້ລົງທຶນບໍ່ແມ່ນໃນດ້ານສ່ວນບຸກຄົນ ພວກເຮົາລົງທຶນໃນສະຖາບັນ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມສຳພັນໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນສືບລັບກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຢູເຄຣນຂອງພວກເຮົາ…ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໃນເລື້ອງນັ້ນ.”
ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າ 60 ຄົນຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ SBU ຂອງທ່ານບາໂກນັອບແລະຫ້ອງການອະທິໄອຍະການທີ່ເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານຢູເຄຣນ ໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ ແລະມີການເປີດການດຳເນີນຄະດີຂາຍຊາດແລະໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບສັດຕູ 651 ຄະດີຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງທ່ານເຊເລນສກີ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງໃນເວທີໂລກວ່າ ເປັນຜູ້ນຳໃນຍາມສົງຄາມທີ່ເດັດຂາດນັ້ນ ເຄີຍຖືກໂຈມຕີມາກ່ອນທີ່ມີການຮຸກຮານ ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໝູ່ເພື່ອນແລະບຸກຄົນພາຍນອກ ໃຫ້ເຂົ້າມາກຳຕຳແໜ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ເລິກແລບພໍ.
ທ່ານບາການັອບ ຊຶ່ງເປັນໝູ່ເພື່ອນໃນສະໄໝທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຈາກພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ໄດ້ຊ່ວຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານງານສື່ມວນຊົນທຸລະກິດໃຫ້ທ່ານເຊເລນສກີໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານມີອາຊີບທາງໂທລະພາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍໄດ້ນຳພາການໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງທ່ານເຊເລນສກີໄດ້ຖືກຮັບເລືອກດ້ວຍຄະແນນສຽງຖ້ວມລົ້ນ.
ສ່ວນທ່ານນາງເວເນດິກໂຕວາ ເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມການຫາລືທີ່ນະຄອນເຮກເມື່ອອາທິດແລ້ວ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເຊເລນສກີກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ນັບແຕ່ທ່ານໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວົງການການເມືອງ.