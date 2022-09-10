ສະຫະລັດຈະຍົກເລີກເງິນກູ້ຢືມຂອງນັກຮຽນ 6 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ 200,000 ຄົນ ທີ່ອ້າງວ່າ ເຂົາເຈົ້າຖືກສໍ້ໂກງຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມຄະນະລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງບົວສະຫະວັນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຂໍ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບການເຫັນພ້ອມນຳກັນລະຫວ່າງຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ ກັບກະຊວງ ສຶກສາສະຫະລັດໄດ້ຍື່ນຕໍ່ສານປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກເຫນືອ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໃນວັນພຸດອາທິດກ່ອນ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ຜູ້ພິພາກສາຂອງລັດຖະບານກາງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການຍົກເລີກໜີ້ສິນຂອງນັກສຶກສາ ໄດ້ກາຍເປັນບູລິມະສິດຂອງບັນດາຜູ້ມີຫົວ ເສລີນິຍົມຫຼາຍຄົນ ແລະເປັນເລື້ອງນຶ່ງ ທີ່ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ໜຸ່ມກວ່າ ແລະມີການສຶກສາສູງ ທີ່ອຽງໄປຫາພັກ ເດໂມແຄຣັດນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາກາງສະໄໝໃນ ເດືອນພະຈິກນີ້.
ຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 43 ລ້ານຄົນ ມີຫນີ້ສິນຕໍ່ລັດຖະບານກາງ ສຳລັບ ເງິນເພື່ອໃຊ້ໃນການສຶກສາ, ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ educationdata.org.
ເງິນກູ້ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກລົບລ້າງໃຫ້ໝົດເລີຍ, ແລະຈຳນວນເງິນໃດໆ ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ ກໍຈະຖືກສົ່ງຄືນ, ອີງຕາມເອກະສານການຕົກລົງກັນທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານ.
ການຟ້ອງຮ້ອງຈາກຜູ້ກູ້ຢືມເງິນໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳວ່າ ມີການຊັກຊ້າຢ່າງຜິດ ກົດຫມາຍເປັນເວລາຫລາຍປີ ສຳລັບການດໍາເນີນການໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄໍາຮ້ອງທີ່ຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ ໄດ້ຍື່ນຕໍ່ກະຊວງສຶກສາເພື່ອຂໍການບັນເທົາໜີ້ສິນ.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດກ່ອນນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາ, ທ່ານມີແກວລ ຄາໂດນາ (Miguel Cardona) ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງກັນນັ້ນວ່າ "ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະສະເຫມີພາບ ສໍາລັບທຸກຝ່າຍ" ແລະກ່າວວ່າ ມັນຈະສົ່ງ "ເງິນການບັນເທົາທຸກຫຼາຍຕື້ໂດລາຢ່າງອັດຕະໂນມັດ" ໃຫ້ກັບຜູ້ກູ້ຢືມເງິນ 200,000 ຄົນ.
ໂຄງການກ່ຽວກັບການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ເອົາປຽບນັກຮຽນ ຫລື Predatory Student Lending ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ນັກຮຽນໃນທົ່ວສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຫນີ້ສິນຂອງນັກຮຽນ ໄດ້ອະທິບາຍການຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນ "ໂອກາດອັນສຳຄັນ."
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ຍົກເລີກໜີ້ສິນສຳລັບ ນັກຮຽນ 25 ຕື້ໂດລາ ແກ່ຜູ້ກູ້ຢືມປະມານ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ.
ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ລັ່ງເລໃຈ ທີ່ຈະຍົກເລີກໜີ້ສິນເງິນກູ້ສຳລັບຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດຖະບານ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ ແຕ່ຝ່າຍດຽວ. ແຕ່ວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ຍົກເລີກໜີ້ສິນ ທີ່ທ່ານສາມາດເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ໄດ້.