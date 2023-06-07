ສະຫະລັດ ໃນການຕອບຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ທ່ານຮຸນເຊນ ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ໂດຍກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພັນທະມິດທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສາມຝ່າຍ ລະຫວ່າງອອສເຕຣເລຍ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແລະສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທ່ານຮຸນເຊນ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດສາມຝ່າຍ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ AUKUS ນັ້ນ ແມ່ນ “ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໃນການແຂ່ງຂັນອາວຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການມີໜ້າຂອງກຳປັ່ນດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ກຸ່ມພັນທະມິດຂອງສາມປະເທດ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເມື່ອເດືອນມີນາຜ່ານມາ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີໜ້າຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ບ່ອນທີ່ຈີນພວມຂະອິດທິພົນທາງດ້ານທະຫານຂອງຕົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອສເຕຣເລຍຊື້ກຳປັ່ນດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍ 3 ລຳຈາກສະຫະລັດ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໃນການຕອບອີແມລຂອງວີໂອເອ ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ກຸ່ມ AUKUS ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍສັນຕິພາບ ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ. ໂດຍຜ່ານກຸ່ມ AUKUS ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການຢາກໄດ້ກຳປັ່ນດຳນ້ຳພະລັງງານນິວເຄລຍ ທີ່ຕິດອາວຸດທຳມະດາ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ເປັນເທັກໂນໂລຈີທີ່ມີຄວາມປອດໄພ.”
ທ່ານຮຸນເຊນກ່າວວ່າ ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊຽນ ແມ່ນ “ເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ” ທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດ AUKUS ແມ່ນ “ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໃນການແຂ່ງຂັນອາວຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ.”