ສຫລ ຍິງລູກສອນໄຟ ຈາກພາກພື້ນດິນ ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຖືກຫ້າມ ໂດຍສົນທິສັນຍາ ກັບ ຣັດເຊຍ

ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕ້ອງຕິ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟ ຍິງຈາກ
ພາກພື້ນດິນ ຊຶ່ງມາຈົນຮອດເມື່ອສາມອາທິດກ່ອນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍສົນທິ
ສັນຍາ ຄວບຄຸມອາວຸດ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
“ສະຫະລັດແມ່ນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໄດ້ເອົາທິດທາງເພື່ອເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານ
ທະຫານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ຣີຢາບກັອບ
ອີງຕາມລາຍງານ ອົງການຂ່າວທາສ (TASS) ຂອງທາງການຣັດເຊຍ.
ທ່ານຣີຢາບກັອບ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍຈະບໍ່ຖືກແກ່ດຶງເຂົ້າສູ່ “ການແຂ່ງຂັນອາວຸດທີ່ໃຊ້
ເງິນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.”
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງ ທ່ານຣີຢາບກັອບ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້
ປະກາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງດັ່ງກ່າວ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງທົດລອງໃນມື້ວັນ
ອາທິດແລ້ວ ຢູ່ທີ່ເກາະແຊນ ນິໂຄລັສ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍນັ້ນ “ໄດ້ຖືກເປົ້າໝາຍ ຢ່າງ
ແມ່ນຍຳ ຫຼັງຈາກຖືກຍິງ ໃນໄລຍະໄກເຖິງ 500 ກິໂລແມັດ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳແລະບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນຈາກການຍິງທົດ
ລອງໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍພັດທະນາ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມສາມາດຂອງລູກສອນໄຟ ໄລຍະປານກາງໃນອະນາຄົດ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ສະຫະລັດແມ່ນບໍ່ສາມາດທຳການທົດລອງໃດໆກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟທີ່ຍິງ
ຈາກພາກພື້ນດິນ ທີ່ມີລັດສະໝີ 500 ຫາ 5,500 ກິໂລແມັດ ຍ້ອນ ສົນທິສັນຍາກຳລັງ
ນິວເຄລຍ ໄລຍະປານກາງ ຫຼື INF ຊຶ່ງເປັນສົນທິສັນຍາຄວບຄຸມອາວຸດກັບຣັດເຊຍທີ່
ໄດ້ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນທີ 2 ສິງຫາຜ່ານມາ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ລະເມີດສົນທິສັນຍານີ້ມາໄດ້ຫຼາຍໆປີແລ້ວ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງຕົນ ແມ່ນໄດ້ອອກແບບເພື່ອບັນ
ທຸກ ລະເບີດທຳມະດາ ບໍ່ແມ່ນອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານມາກ ແອັສເພີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຄົນໃໝ່ຂອງສະຫະລັດກ່າວ
ວ່າ ຖ້າກອງທັບສະຫະລັດ ພັດທະນາລະບົບລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ສາມາດເຄື່ອນ ທີ່ໄດ້
ແລະຍິງຈາກພາກພື້ນດິນນັ້ນ ທ່ານຢາກເຫັນ ລະບົບລູກສອນໄຟ ໄລຍະກາງທີ່ບໍ່ຕິດ
ນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ ນຳໄປຕິດຕັ້ງປະຈຳການຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ.