ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳລັງຕໍ່ອາຍຸ ການຍົກເວັ້ນໃນ ການເກັບ
ພາສີ ສຳລັບການສົ່ງອອກອາລູມີນຽມ ແລະເຫຼັກກ້າ ຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ການາດາ
ແລະ ເມັກຊິໂກ ຢ່າງໜ້ອຍອີກເດືອນນຶ່ງ.
ການຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການເກັບພາສີ ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແລ້ວສຳລັບປະເທດ
ຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຣັດເຊຍ ທີ່ຈະໝົດອາຍຸລົງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ແຕ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຕົນຈະໃຫ້ເວລາແກ່ຄະນະເຈລະຈາຕື່ມອີກ 30 ມື້ເພື່ອຕົກລົງ
ກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບໄດ້ຕິຕຽນການການຕໍ່ອາຍຸຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ສະບັບ
ນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ຢູໂຣບໄດ້ເຕັມໃຈ ທີ່ຈະຫາລືກ່ຽວ ກັບບັນຫານີ້ ແລະ
“ຈະບໍ່ເຈລະຈາພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່.”
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະແກ່ຍາວຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ
ຂອງຕະຫຼາດ ຊຶ່ງໄດ້ມີຜົນກະທົບໄປແລ້ວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານທຸລະກິດ. ສະຫະ
ພາບຢູໂຣບຄວນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຢ່າງຖາ ວອນຈາກມາດຕະການ
ເຫລົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດນຳເອົາເຫດຜົນໃດໆ ມາກ່າວອ້າງບົນພື້ນຖານດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຮ້ອງການເກັບພາສີນີ້ວ່າ ເປັນບັນຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ
ຊາດ ເພາະວ່າ ການຜະລິດເກີນກຳນົດຂອງບາງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງ ອອກຂອງສະຫະລັດມີລາຄາແພງຂຶ້ນແລະບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຢູ່່ໃນຕະຫຼາດໂລກ.
ທຳນຽບຂາວຍັງໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດ
ທ້າຍ ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຫຼັກກ້າກັບເກົາຫຼີໃຕ້ໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຢ່າງເປັນ
ການຖາວອນ ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງໃນດ້ານຫຼັກການກັບອາເຈັນຕີນາ
ອອສເຕຣເລຍ ແລະບຣາຊີລ.
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນ
ສຳເລັດໃນດ້ານຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ເພື່ອບັນລຸຜົນທີ່ເປັນ ທໍາກັບ
ບັນດາພັນທະມິດ ເພື່ອປົກປ້ອງ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຮົາ ແລະແກ້ໄຂ
ບັນຫາທ້າທາຍຂອງໂລກຕໍ່ອຸດສາຫະກຳເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ວາງມາດຕະການເກັບພາສີຂາເຂົ້າ 25 ເປີເຊັນສຳລັບ ເຫຼັກ
ກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນສຳລັບອາລູມີນຽມໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ຈີນ ຣັດເຊຍ ຍີ່ປຸ່ນ
ແລະປະເທດສົ່ງອອກອື່ນໆ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນການປົວແປງການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່
ເປັນທຳ.
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