ສະຫະລັດເອີ້ນການພະຍາຍາມລອບສັງຫານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກວ່າ ເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ "ອະທິປະໄຕ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດອີຣັກ" ແລະຍອມຮັບວ່າລັກສະນະຂອງການໂຈມຕີນີ້ ແມ່ນຊີ້ໄປຫາກຸ່ມທີ່ພົວພັນກັບອີຣ່ານ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຣັກ, ທ່ານມຸສຕາຟາ ອາລ-ຄາດີມີ (Mustafa al-Kadhimi) ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາສາມາດຫລົບຫນີຈາກການໂຈມຕີ-ທີ່ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ປະກອບອາວຸດນັ້ນໄດ້, ດັ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ, ແລະທ່ານກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບຢ່າງວ່ອງໄວ.
“ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຂີ້ຂາດຕາຂາວບໍ່ໄດ້ສ້າງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແລະບໍ່ໄດ້ສ້າງອະນາຄົດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາລ-ຄາດີມີ (al-Kadhimi) ທີ່ກ່າວໃນຄຳປາໄສຜ່ານທາງໂທລະພາບບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີນັ້ນ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນກໍປະນາມ ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແລະທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ການປະນາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍກ່າວເຕືອນວ່ານາຍົກລັດຖະ ມົນຕີອີຣັກອາດຈະບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໃຈແນໃສ່ພຽງຄົນດຽວ.
"ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນການໂຈມຕີບໍ່ພຽງແຕ່ແນໃສ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງແນໃສ່ອະທິປະໄຕ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດອີຣັກອີກດ້ວຍ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ (Ned Price) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ທ່ານໄພຣສ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄາດີມີ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ ຕົວແທນ ຂອງຫົວຫນ້າລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ທ່ານເປັນຕົວແທນ ຂອງປະເທດອີຣັກ, ແລະທ່ານເປັນຜູ້ບັນຊາກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກນຳອີກ."
ບໍ່ມີໃຜອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີນີ້ເທື່ອ, ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອີຣັກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ອາດຈະໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນອີຣ່ານຢ່າງໜ້ອຍກຸ່ມນຶ່ງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ກ່າວວ່າ ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກຳ ນົດວ່າ ທັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີແລະລະເບີດແມ່ນຜະລິດຢູ່ໃນອີຣ່ານ.
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