ສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຂາຍອຸບປະກອນທາງທະຫານ ຂອງຕົນ
ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນແມ່ນແນໃສ່ການສົ່ງເສີມ “ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ” ຢູ່ໃນເຂດ
ເອເຊຍປາຊິຟິກແລະວໍຊິງຕັນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ.”
ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດຍົກເລີກການຂາຍດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດ
ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຊື້ອຸບປະກອນທາງທະຫານ ທີ່ມີ
ມູນຄ່າປະມານ 2 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານລ້ານໂດລາ.
ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອົງການຮ່ວມມືໃນ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຮວມມີລົດຖັງ Abrams M1A2T 108 ຄັນ ລູກ
ສອນໄຟຍິງເຮືອບິນທີ່ແບກໃສ່ບ່າ Stinger 250 ກະບອກ ແລະລູກສອນໄຟ ຍິງລົດຖັງ
1,500 ກະບອກ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ຄວາມກ້ຳເກິ່ງ
ທາງທະຫານ ຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງມໍແກນ ອອກເຕກັສ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການລາຍ
ງານວ່າ “ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາໃນໄຕ້ຫວັນ ໂດຍສະເພາະທີ່ ພົວພັນກັບການຂາຍ
ອຸບປະກອນທາງທະຫານເຫລົ່ານີ້ ກໍເພື່ອສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ
ຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນທົ່ວຂົງເຂດ.”
ທ່ານນາງອອກເຕກັສ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແນ່ນອນ ໃນນະໂຍບາຍຈີນ
ດຽວທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງພວກເຮົາ” ຊຶ່ງອີງຖະແຫຼງຮ່ວມສະຫະລັດກັບຈີນສາມ
ສະບັບ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສຳພັນກັບໄຕ້ຫວັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ການອະນຸມັດກ່ຽວກັບ
ການຂາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຂາຍນີ້ ແມ່ນຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງ
ຊາດ ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ສືບ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຊີ້ ເພື່ອປັບປຸງກອງທັບໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະເພື່ອຮັກ
ສາຄວາມສາມາດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.”
ຢູ່ນະຄອນໄທເປ ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ສາຍ ອີງ ເຫວີນ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມພໍໃຈ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ໂດຍກ່າວວ່າ ອາວຸດປ້ອງກັນ ທີ່ມອບໃຫ້ໂດຍສະຫະລັດ ຈະ
ຊຸກຍູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານປ້ອງກັນຕົນເອງຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະສະກັດກັ້ນໄພຂົ່ມ
ຂູ່ທາງທະຫານທີ່ອາດມີຂຶ້ນ.
ຢູ່ໃນທວິດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານນາງສາຍ ກ່າວວ່າ ໄຕ້ຫວັນຈະສືບຕໍ່ການລົງ
ທຶນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ປ້ອງກັນປະຊາທິປະໄຕ ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມສັນຕິ
ພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.