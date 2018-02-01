ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຕໍ່ອາຍຸ ຖານະການຄຸ້ມຄອງ
ຊົ່ວຄາວ ຫຼື TPS ຂອງຊາວຊີເຣຍຫຼາຍກວ່າ 7 ພັນຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຖານະການຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ TPS ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງແລະຊາວ
ອົບພະຍົບ ໄດ້ຢູ່ຢ່າງປອດໄພ ໃນສະຫະລັດ ຕາບໃດທີ່ ການກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງເຄີສເຈັນ ນຽລຊັນ (Kirstjen Nielsen) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ
ແລ້ວວ່າ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນການກຳນົດຖານະສຳລັບຊີເຣຍ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຄືເກົ່າ.”
ໃນນັ້ນ ແມ່ນຮວມມີທັງກາຂັດແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ແລະໃນອັນທີ່ ກະຊວງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ເອີ້ນວ່າ “ເງື່ອນໄຂພິເສດແລະຊົ່ວຄາວ.”
ສົງຄາມກາງເມືອງ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະການກໍ່ອາຊະນາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດຕ່າງໆ
ເຊັ່ນການໂຈມຕີດ້ວຍແກັສພິດ ທີ່ພາໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ອະນຸມັດ
ຖານະຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ TPS ໃນປີ 2012 ໃຫ້ແກ່ຊາວຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີເຂົ້າມາຍັງ
ສະຫະລັດນັ້ນ.
ຖານະຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ TPS ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ໃນທຸກໆ 18 ເດືອນ ຕາມທີ່ບັງຄັບ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະກໍໄດ້ມີການຕໍ່ອາຍຸມາເລື້ອຍໆ ສຳລັບຊາວຊິີເຣຍ.
ພຽງແຕ່ສຳລັບຊາວຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 1 ສິງຫາ ປີ 2016
ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຕອນສຸດທ້າຍ ຂອງໄລຍະ 18 ເດືອນ ໃນການທົບທວນເທື່ອຫລ້າສຸດ
ແມ່ນແມ່ນໄດ້ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ຖານະຄຸ້ມຄອງຊົ່ວຄາວ TPS.
ພວກສະໜັບສະໜຸນ ກ່າວວ່າ ການສະໜອງຕອບນີ້ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ເມື່ອເວົ້າເຖິງ
ລະດັບຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ, ໂດຍເຕືອນວ່າ ຊາວຊີເຣຍ
ທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຕາມກົດລະບຽບທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່
ສະພາບການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
“ມັນບໍ່ມີການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ລັດຖະບານຄຸ້ມຄອງ
ຫຼື ໃນເຂດທີ່ພວກຕໍ່ຕ້ານຄຸ້ມຄອງ ໃນຊີເຣຍ. ພວກຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ກັບຈາກ
ສະຫະລັດຕອນນັ້ນກໍຈະຖືກມອງເບິ່ງແບບມີຄວາມສົງໄສ ໂດຍລັດຖະບານຊີເຣຍ
ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະຖືກຈັບກຸມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ສະຫະລັດປະຈຳຊີເຣຍ ທ່ານໂຣເບີດ ຟອດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໄວ້.
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