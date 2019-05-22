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ສະ​ຫະ​ລັດ: ຊີ​ເຣຍ ອາດ​ໃຊ້ ອາ​ວຸດ ເຄ​ມີ ອີກ

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງຂອງ​ຕຶກ ທີ່ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ໂດຍ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ບານ ຊີ​ເຣຍ. ເມືອງ ຄາ​ຟ​ຣານ​ ແບ​ລ, ແຂວງ ອິດ​ລິບ. 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ວ່າ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ ບາ​ຊາ ອາ​ລ
ອາຊາດ ໃນ ຊີເຣຍ ອາດໄດ້ໃຊ້ອາວຸດເຄມີອີກຄັ້ງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນໃຫ້ ຊີເຣຍ
ຢຸດມັນ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ
ວ່າກອງກຳລັງ ຊີເຣຍ ໄດ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍແກັສພິດ
ຄລໍຣີນ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ໂຄ​ສົກ​ຍິງ​ຄົນນຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັ​ນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໂຈມ​
ຕີທີ່ມີການສົງໄສນັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າລັດຖະບານຂອງທ່ານ ອາຊາດ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດ
ເຄມີ, ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຢ່າງ
ເໝາະສົມ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ​ຂອງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ ທີ່​ໄດ້​
ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນຫຼາຍລ້ານຄົນ ໃນຂົງເຂດ ອິດລິບ,
ທຳລາຍສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນ, ບ້ານເຮືອນ ແລະ ສູນອົບພະຍົບ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຊີ​ເຣຍ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ເຄີຍ​ມີ​ປະ
ຫວັດ ກ່ຽວກັບ ການຖິ້ມໂທດ ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີໃສ່ພວກກະບົດ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ​ແມ່ນ​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ ອາ​ຊາດ​
ເອງ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີທີ່ຖືກຢືນຢັນ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ເກືອບ
ວ່າທຸກຄັ້ງ. ຄວາມຜິດໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງລະບອບ
ການປົກຄອງ ອາຊາດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້.”

ທາງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຊີ​ເຣຍ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່ ຊີ​ເຣຍ ສອງ​ຄັ້ງ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້​ແກັ​ສ​ພິດ​ຕໍ່​
ພົນລະເຮືອນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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