ທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໃນ ຊີເຣຍ ໄດ້ເຕືອນພວກນັກຮົບ
ລັດອິສລາມ ຈຸສຸດທ້າຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃຫ້ຍອມຈຳນົນ ຫຼື ຕາຍ.
ລົດບັນທຸກຫຼາຍສິບຄັນໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ເຂດນອກຂອງບ້ານ ບາກຸສ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ເພື່ອອົບພະຍົບນັກຮົບລັດອິສລາມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈຍອມແພ້, ພ້ອມກັບຄອບ
ຄົວຂອງພວກເຂົາ.
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ນຳພາໂດຍຊາວ ເຄີດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະທຳ
ການໂຈມຕີ ຫຼັງຈາກພວກພົນລະເຮືອນຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປແລ້ວ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສິດທິມະນຸດອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ປະມານ 200 ຄອບຄົວທີ່ລີ້ຢູ່ໃນບ້ານ ບາກຸສ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ
ພວກນັກຮົບ IS ໄດ້ຫາທາງປ້ອງກັນພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ໜີອອກໄປ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ, ລວມທັງພົນລະເຮືອນ ແລະ ພວກນັກຮົບທີ່ຖືກສົງໄສ ວ່າເປັນ
ຊາວຕ່າງຊາດບາງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ IS ນັ້ນ, ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼອອກຈາກບ້ານ ບາກຸສ
ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ຢາກໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນ ຢູໂຣບ ຮັບເອົາພວກນັກຮົບຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານເກີດ ເພື່ອໄປຮ່ວມກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ
ດັ່ງກ່າວ.
ອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດ ແລະ ໄດ້ຖອນສັນຊາດຂອງພວກເຂົາ. ຝຣັ່ງ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມ
ກະຕືລືລົ້ນພຽງໜ້ອຍດຽວ ສຳລັບການຮັບເອົາອະດີດພວກນັກຮົບ ລັດອິສລາມກັບຄືນ.
ກອງກຳລັງຊາວ ເຄີດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກ IS ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງກຳ
ລັງ ສະຫະລັດ ນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະເອົາຊະນະພວກ IS ໄດ້ທັງໝົດ
ພາຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ນັກຮົບອາວຸໂສຊາວເຄີດໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້າ,
ພວກເຮົາຈະປະກາດໄຊຊະນະຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ໄດ້ເຮັດ
ສົງຄາມຢູ່ໃນໂລກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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