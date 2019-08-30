ທູດພິເສດຕາງໜ້າໃຫ້ສະຫະລັດຢູ່ເວເນຊູເອລາ ທ່ານອິລີອັອດ ເອແບຣມສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອາເມຣິກາ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະທຳການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ”
ແລະການທີ່ປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ຢູ່ນັ້ນລົງຈາກອຳນາດໄປ
ແມ່ນເປັນພາກສ່ວສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດສາມາດກ້າວໄປຫາການເລືອກຕັ້ງຢ່າງ
ເສລີ ແລະຂ້າມຜ່ານໄປຫາປະຊາທິປະໄຕໄດ້. ແຕ່ວ່າທ່ານເອແບຣມສ໌ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ
“ນີ້ບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດ ນີ້ບໍ່ແມ່ນການແກ້ແຄ້ນ ແລະພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ເຂົ້າໃຈໃນເລື້ອງນີ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ.”
ທ່ານເອແບຣມສ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນຮອງຮອຍໃດໆ ວ່າ ທ່ານມາດູໂຣ ຈະ
ຍິນດີເຈລະຈາທຳການປະນີປະນອມ ໂດຍທີ່ທ່ານລົງຈາກອຳນາດດ້ວຍຄວາມສະໝັກ
ໃຈ. ການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ປີ 2018 ຂອງທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ຖືກຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ໂດຍຫຼາຍໆປະເທດຢູ່ຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ. ສະຫະລັດ ແລະຫຼາຍກວ່າ 50 ປະ
ເທດອື່ນໆ ຮັບຮູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານທ່ານຮວານ ກົວອີໂດ ວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີຂ້າມຜ່ານ
ຂອງເວເນຊູເອລາ. ທ່ານເອແບຣມສ໌ ກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາທີ່ ນໍເວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດ
ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າທ່ານມາດູໂຣ ແລະບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າທ່ານກົວອີໂດໄດ້
ແຕກຫັກລົງ ໂດຍທີ່ທີມຜູ້ຕາງໜ້າທ່ານມາດູໂຣ ກຳລັງຊອກຫາການທາງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ທ່ານມາດູໂຣ ຈະໄດ້ມີການເຈລະຈາໃນທາງດີຕໍ່ທ່ານຫລືບໍ່ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວກໍຈະຊອກ
ຫາທາງທ່ວງເວລາໄວ້.
ທ່ານມາດູໂຣໄດ້ຢືນຢັນວ່າບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຍັງໄດ້ຈັດການສົນ
ທະນາກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວວ່າມີການຕິດຕໍ່ຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ
ຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານໂດຍກົງ.
ທ່ານເອແບຣມສ໌ ໄດ້ຊີ້ໃສ່ການເປີດໜ່ວຍງານວ່າດ້ວຍວຽກງານເວເນຊູເອລາ (VAU)
ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອຸບປະທູດ ເຈມສ໌ ສະຕໍຣີ ຢູ່ສະຖານທູດອາເມຣິກາໃນ
ນະຄອນໂບໂກຕ້າ ປະເທດໂຄລອມເບຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງການທີ່ຈະກຽມ
ພ້ອມຕໍ່ສິ່ງທີ່ໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ວ່າ “ມື້ທີ່ລະບອບນີ້ພັງທະລາຍລົງ.” ທູດພິເສດ
ສະຫະລັດເອແບຣມສ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການລົງໂທດ
ຂອງ ສະຫະລັດຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານມາດູໂຣ ຍັງສືບຕໍ່
ມີຜົນກະທົບຕາມທີ່ໄດ້ຫວັງໄວ້ ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຫັນຄວາມ
ລຳບາກເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະຂາຍນ້ຳມັນຂອງຕົນໃນລາຄາຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະທຳທຸ
ລະກຳດ້ານການເງິນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ