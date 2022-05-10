ສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ໂຈະການເກັບພາສີເຫລັກ 232 ຂອງຢູເຄຣນ ເປັນເວລານຶ່ງປີ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດທີ່ພວມປະສົບກັບໄພສົງຄາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງຈີນາ ແຣມອນໂດ (Gina Raimondo) ລັດຖະມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນການປະກາດໃນການໂຈະເກັບພາສີວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຊື່ນຊົມໃນຄວາມທໍລະຫົດອົດທົນ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ການໜູນຫລັງເຂົາເຈົ້າ ແລະສະໜັບສະໜູນນຶ່ງໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນສຸດ ຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກຂອງເສດຖະກິດຢູເຄຣນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ໃນການທີ່ໂຮງງານເຫລັກຈະສືບຕໍ່ເປັນເສັ້ນຊີວິດທາງເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນຢູເຄຣນໄດ້ນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງສາມາດສົ່ງເຫລັກຂອງເຂົາເຈົ້າອອກ.”
ແຕ່ວ່າການໂຈະໃນການເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນຫລາຍປານໃດ ທີ່ອາດຊ່ວຍເສດຖະກິດຂອງຢູເຄຣນ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນທັນທີ. ສະຫະລັດ ເປັນປະເທດທີ່ສົ່ງອອກເຫລັກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແຕ່ວ່າຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນບັນດາ 10 ປະເທດໃນອັນດັບຕົ້ນໆທີ່ສົ່ງເຫລັກເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 2019 ອີງຕາມລາຍງານລັດຖະບານ.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ອຸດສາຫະກຳເຫລັກຂອງຢູເຄຣນ ຈ້າງພະນັກງານນຶ່ງໃນ 13 ຄົນຢູ່ໃນປະເທດ ແຕ່ວ່າບັນດາໂຮງງານເຫລັກຂອງປະເທດໄດ້ຮວມຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກທຳລາຍຢ່າງໜັກ ລະຫວ່າງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກທີ່ໄດ້ຢຸດການປະຕິບັດງານຢູ່ໂຮງງານເຫລັກ ແຕ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໂຮງງານຈຳນວນນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈ່າຍເງິນເພື່ອ ລ້ຽງດູແລະໃຫ້ບ່ອນຢູ່ອາໄສແກ່ພວກຄົນງານເຂົາເຈົ້າ. ໂຮງງານເຫລັກຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເປີດຄືນ ເຖິງແມ່ນມີການສູ້ລົບຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນກໍຕາມ.