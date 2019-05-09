ການຢັ່ງຫາງສຽງໃໝ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 47 ເປີເຊັນຂອງຄົນຜິວຂາວ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຢູ່ໃນສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກລຳຄານຢູ່ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ຫລື ລຳຄານຫລາຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າພາສາອື່ນ ແທນທີ່ຈະເປັນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງສາທາລະນະຊົນ.
ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ ຂອງສູນກາງຄົ້ນຄວ້າພີວ (Pew) ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຄົນ ຕໍ່ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊົນຊາດ ແລະຊົນເຜົ່າ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ທຳການສຳຫລວດຄວາມເຫັນຂອງຫລາຍກວ່າ 6,600 ຄົນ ໂດຍຜ່ານການສຳຫລວດທີ່ດຳເນີນດ້ວຍຕົວເອງ ສຳລັບລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພຸດວານນີ້.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ມີຄວາມສະດວກໃຈກັບການໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດ ໃນລະດັບສູງກວ່າພວກສັງກັດພັກຣີພັບ ບລິກັນ. ເມື່ອທຽບໃສ່ 47 ເປີເຊັນຂອງພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະຮູ້ສຶກລຳຄານ ຈາກການໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍມີ 18 ເປີເຊັນຂອງພວກສັງກັດພັກໂມແຄຣັດ ເວົ້າແບບດຽວກັນນັ້ນ ໂດຍບອກວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ສະພາບການນັ້ນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ຄັກ.
ພວກທີ່ຕອບຄຳຖາມໃນການສຳຫລວດນີ້ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຍຸ ແລະການສຶກສາ ພວກຕອບຄຳຖາມທີ່ຍິ່ງໜຸ່ມເທົ່າໃດ ແລະຍິ່ງມີລະດັບການສຶກສາສູງຂຶ້ນເທົ່າ ກໍຍິ່ງຈະບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍໃຈດີເມື່ອຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄົນເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດ.
ຄົນທີ່ລະບຸຕົນເອງວ່າ ເປັນຄົນຜິວຂາວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະຮູ້ສຶກລຳຄານຈາກການໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າພາສາຕ່າງປະເທດຫລາຍກວ່າ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ, ຄົນເອເຊຍ, ແລະ ຄົນເວົ້າພາສາສະເປນ ຫລື ຮິສເປນິກສ.
ສະຫະລັດບໍ່ມີພາສາໃດທີ່ເປັນທາງການແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນບາງລັດ ກໍໄດ້ຮັບຜ່ານກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາທາງການຂອງລັດເຫລົ່ານັ້ນ.
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