ສະຫະລັດ ມີຄົນເສຍຊີວິດກາຍ 250,000 ຄົນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ການຕິດເຊື້ອໃໝ່ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນ

ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາກາຍ 250,000 ພັນຄົນແລ້ວ ໃນ
ເວລາທີ່ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ ກຳລັງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍໆເຂດຂອງປະເທດ.
ນະຄອນນິວຢອກໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ປະກາດປິດລະບົບໂຮງຮຽນ ທີ່ເປັນລະບົບໂຮງ
ຮຽນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນອັດຕາເກີນ 3 ເປີເຊັນເຈັດ
ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານບິລ ເດີ ບລາຊິໂອ ຂຽນຢູ່ໃນທວິດເຕີວ່າ “ຕຶກໂຮງຮຽນ
ຫຼວງ ຈະປິດນັບແຕ່ມື້ອື່ນ ຄືວັນພະຫັດ ວັນທີ 19 ພະຈິກ ເພື່ອຄວາມ ລະມັດລະວັງ. ພວກ
ເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄື້ນຟອງທີສອງຂອງໂຄວິດ-19.”
ການເລີ້ມເຂົ້າມາເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນນະຄອນນິວຢອກ ລະຫວ່າງ
ທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ເວລາທີ່ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ 7 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 2 ເປີເຊັນ.
ສ່ວນຢູ່ບັນດາເມືອງອື່ນໆ ຮວມທັງບອສຕັນ ດີທຣອຍ ໄດ້ເຮັດການເຄື່ອນໄຫວ ຫວ່າງມໍ່ໆ
ມານີ້ ໂຈະບໍ່ໃຫ້ພວກນັກຮຽນເຂົ້າມາໂຮງຮຽນເຂົາເຈົ້າ.
ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດໄດ້ມີຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານ 5 ແສນຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າຕິດເຊື້ອ ນັບ
ແຕ່ການເລີ້ມລະບາດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ.
ຄື້ນຟອງການຕິດເຊື້ອໃນປັດຈຸບັນກຳລັງເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ໂຕເລກອັດຕາການຕິດເຊື້ອໂດຍ
ສະເລ່ຍເກືອບ 160,000 ກໍລະນີໃໝ່ໃນແຕ່ລະມື້ ລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານ ມານີ້. ນັ້ນຄື
ປະມານສາມເທົ່າໂຕເລກກໍລະນີໃໝ່ແຕ່ລະມື້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດເມື່ອ ນຶ່ງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຫຼາຍກວ່າ 1,100 ຄົນເສຍບີວິດ ຢູ່ໃນແຕ່ລະມື້.
ບັນດາພະນັກງານການແພດກຳລັງຮັບມື ກັບພວກຄົນເຈັບເຂົ້າໂຮງໝໍຍ້ອນໂຄ ວິດ-19
ສາຍໃໝ່ ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
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