ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຫ້າມ COVID ໃໝ່ ແມ່ນການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ

ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ດຣ. ວິເວັກ ເມີທີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນຄໍາສັ່ງໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳມະກອນຫຼາຍລ້ານຄົນ ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສ ໂຄໂຣນາພາຍໃຕ້ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການສູນເສຍວຽກງານ, ເຖິງ ແມ່ນວ່າມັນຈະມີການຄັດຄ້ານຢ່າງກ້ວາງຂວາງຈາກບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນກໍຕາມ.
ທ່ານ ເມີທີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນການຕອບໂຕ້ທີ່ເໝາະສົມ.”
ດ້ວຍກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນ ແດລຕ້າ ໃໝ່ປະມານ 150,000 ກໍລະນີ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນແຕ່ລະວັນໃນ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດ ຕ່າງໆທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ອອກຄຳສັ່ງສັກຢາ ສຳລັບພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທັງຫຼາຍທຳການ ກວດ COVID-19 ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດການສັກຢາ.
ກຳມະກອນປະມານ 80 ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນ, ອາດຈະຖືກກະທົບໂດຍຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ, ເຊິ່ງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະສູນເສຍວຽກງານ ຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດການ ສັກຢາ ຫຼື ການກວດໂຣກ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ສັ່ງພະນັກງານປະມານ ສອງລ້ານຫ້າແສນຄົນ ທີ່ ຖືກຈ້າງງານໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງຊາດໃຫ້ສັກຢາ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ສັກເທື່ອ, ແລະ ສິ້ນສຸດທາງເລືອກໃນເມື່ອກ່ອນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກວດໂຣກໃນແຕ່ລະ ອາທິດ ຖ້າເຂົາເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສັກຢາ.
ບໍລິສັດໃຫຍ່ບາງແຫ່ງ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມອອກຄຳສັ່ງການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ແລະ ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຢູ່ທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນແມ່ນໄດ້ກ່າວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ທົ່ວໄປ ສຳລັບຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ. ແຕ່ຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບບລີ ກັນ 19 ຄົນ, ທີ່ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນໄດ້ຕໍາໜິຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີສັງກັດພັກ ເດໂມແຄຣັດນັ້ນ, ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງພິ ຈາລະນາການໂຕ້ແຍ້ງທາງກົດໝາຍ.
ນຶ່ງໃນຜູ້ປົກຄອງລັດສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ທ່ານ ພີດ ຣິກເກັດສ໌ ຈາກລັດເນບຣາສກາ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ FOX News Sunday ວ່າຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນ “ຫຼາຍເກີນຂອບ ເຂດ” ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ຣິກເກັດສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຍິນຈາກກຳມະກອນຫຼາຍຄົນ ຜູ້ທີ່ຢ້ານວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ ຖ້າເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປສັກຢາ.
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