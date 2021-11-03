ສານສູງສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມກຳສຽງສ່ວຍໃຫຍ່ນັ້ນ ຈະຮັບຟັງການພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບ ສິດໃນການຖືປືນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ການຜ່ອນຄາຍຂໍ້ຈຳກັດໃນການຖືປືນຢູ່ໃນບ່ອນສາທາລະນະຊົນ ກໍເປັນໄດ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ບັນຫານີ້ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ກົດຫມາຍນິວຢອກ ທີ່ຄວບຄຸມການຖືປືນຢູ່ນອກ ເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຫນູນຫລັງໂດຍການສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜຸນ ຫລື ລອບບີສິດໃນການຖືປືນ.
ສຳລັບສານສູງສຸດຂອງປະເທດແລ້ວ ມັນຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບກວ່າ 1 ທົດສະວັດ ທີ່ຕົນຈະໄຕ່ສວນຄະດີໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດທິໃນການຖື ອາວຸດຕາມລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີສອງ.
ຄະດີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນສູງຈະຖືກນຳມາໂຕ້ແຍ້ງກັນຕໍ່ໜ້າສານສູງສຸດທີ່ພວກຫົວອະນຸລັກນິຍົມກຳສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຄື 6 ຄົນ ຕໍ່ 3 ຄົນ ຫຼັງຈາກມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ພິພາກສາສາມຄົນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ສານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະພິຈາລະນາຄະດີຫຼາຍອັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ 2, ແຕ່ມັນໄດ້ມີການປ່ຽນໄປຫາຝ່າຍຂວາ ພາຍໃຕ້ທ່ານ ທຣຳ ແລະຜູ້ພິພາກສາທັງສາມທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນມີປະຫວັດເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງເຈົ້າຂອງປືນ.
ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວໃນບັນດານັກສະແຫວງຫາການໜັບສະໜູນ ການຄວບຄຸມປືນວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນກົດໝາຍຂອງນິວຢອກ ອາດຈະຖືກລົບລ້າງໄປ.
ໃນຄະດີທີ່ສຳຄັນໃນປີ 2008, ສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນສະບັບປັບປຸງຄັ້ງທີ 2 ໂດຍໃຫ້ການຮັບປະກັນສິດໃນການຄອບຄອງປືນ, ແຕ່ມັນໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເມືອງ ແລະລັດວາງກົດລະບຽບຂອງຕົນເອງອອກມາກ່ຽວກັບການຖືອາວຸດຢູ່ນອກບ້ານ.
ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການອອກລະບຽບການແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ເອຣິກ ເທີສແວລ (Eric Tirschwell), ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ອີວຣີທາວ ລໍ (Everytown Law), ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສາຂາທາງ ດ້ານກົດໝາຍຂອງກຸ່ມຄວບຄຸມປືນ Everytown ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງປືນ ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງຄະດີດັ່ງກ່າວແມ່ນ "ສູງຢ່າງໜ້າເຫລືອເຊື່ອ."
ທ່ານເທີສແວລ (Tirschwell) ກ່າວວ່າ "ຄວາມຈິງທີ່ວ່າສານເຖິງຂັ້ນຮັບເອົາ ຄະດີນີ້ມາພິຈາລະນາ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນເປັນຫ່ວງ."
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