ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະພິຈາລະນາກໍລະນີການຄວບຄຸມປືນທີ່ສຳຄັນຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ວ່າມັນມີສິດທິຕາມລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຈະພົກພາປືນຢູ່ນອກເຮືອນສຳລັບ ການປ້ອງກັນຕົວຫຼືບໍ່.
ໃນສະພາບປັດຈຸບັນນີ້, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງປືນສຳລັບການ ປ້ອງກັນຕົວໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ສານໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນວາລະຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້, ເຂົາເຈົ້າ ຈະຟັງການໂຕ້ແຍ້ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນລັງ ໂດຍສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກົດໝາຍທີ່ມີມາ ໄດ້ນຶ່ງສັດຕະວັດຂອງລັດ ນິວຢອກ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຂໍໃບອະນຸຍາດໃຫ້ພົກພາ ປືນສັ້ນ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກບ້ານ.
ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ຂໍ້ທີສອງຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ ປືນ.
ແຕ່ສະມາຄົມປືນຍາວ ແລະ ປືນສັ້ນລັດ ນິວຢອກ, ໃນການຂໍໃຫ້ສານສູງສຸດ ທົບທວນກົດໝາຍ ຂອງລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບາງເທື່ອຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີສອງທີ່ສຳ ຄັນອັນດຽວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂເທື່ອນັ້ນຈະແມ່ນວ່າ ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີສອງໄດ້ ຮັບປະກັນສິດທິດສ່ວນບຸກ ຄົນຕໍ່ການພົກພາ ປືນສຳລັບການປ້ອງກັນຕົວ ບ່ອນທີ່ການປະເຊີນ ໜ້າກັນມັກເກີດຂຶ້ນຫຼືບໍ່ເຊັ່ນຢູ່ນອກເຮືອນ.”
ກຸ່ມສິດທິປືນຂອງລັດທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ, “ໃຈຄວາມ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ປະເພນີຂອງບົດ ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີສອງ ແລະຂໍ້ຜູກມັດກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງສານມີຂໍ້ສະຫຼຸບວ່າ ບົດແກ້ໄຂ ລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີສອງໄດ້ຮັບປະກັນສິດທິນັ້ນແທ້.”
ການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຂອງສານແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມ ເປັນຫ່ວງຢ່າງ ສູງຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການຍິງສັງຫານໝູ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນ ສະຫະ ລັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 8 ຄົນເສຍ ຊີວິດໃນສະຖານທີ່ອາບອົບນວດຫຼາຍແຫ່ງ ໃນນະ ຄອນ ແອັດແລນຕ້າ ລັດ ຈໍເຈຍ, 10 ຄົນ ເສຍຊີວິດຢູ່ຕະຫຼາດໃນເມືອງ ບູລເດີ ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ, ແລະ ອີກ 8 ຄົນຢູ່ສາງບໍລິສັດໄປສະນີ FedEx ໃນນະຄອນ ອິນເດຍນາໂປລິສ ລັດ ອິນເດຍນາ, ໂດຍບໍ່ມີລັດໃດທີ່ເກີດການຍິງກັນ ນັ້ນ ໄດ້ຫ້າມການພົກພາປືນ ໃນທີ່ສາທາລະນະສຳລັບການປ້ອງກັນຕົວ.
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