ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບການຕັດສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ລັດອາລາບາມາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ສ້າງເຂດເລືອກຕັ້ງສະພາທີສອງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວຜິວດຳ ເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສາມ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ທີ່ສານລັດຖະບານກາງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງລັດອາລາບາມາ ຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ມູນປະຊາກອນ ຈາກການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວເມື່ອໄວໆມານີ້.
ສະພາຂອງລັດອາລາບາມາ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ພະຍາຍາມຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຫາທາງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍທີ່ພວກທະນາຍຄວາມຂອງລັດ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ “ແຜນການໃນປີ 2023 ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນນຳໃຊ້ ສຳລັບປະຊາຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆທີ່ສົນໃຈໃນດ້ານຫຼັກການໄດ້ຮັບການປົວແປງໂດຍເຕັມແລະຢ່າງເປັນທຳ … ໃນການທ້າທາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ແຜນການປີ 2021.”
ການຕັດສິນຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນເຫັນພ້ອມກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິໃນການປ່ອນບັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາກ ຢູ່ໃນລັດບ່ອນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 26 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ປ່ອນບັດ ແມ່ນເປັນຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ແຕ່ມີພຽງເຂດເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 7 ເຂດເລືອກຕັ້ງ ມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວຜິວດຳເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ບ່ອນນັ່ງບ່ອນດຽວນັ້ນ ມີສະມາຊິກສະພາຜິວດຳ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ. ສ່ວນບ່ອນນັ່ງອື່ນໆອີກ 6 ບ່ອນ ແມ່ນມີຜູ້ຕາງໜ້າເປັນຄົນຜິວຂາວ ທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ.