ສິບເດືອນຫຼັງຈາກນີ້, ບັນດາຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ຂອງສະຫະລັດ ຈະເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ແຕ່ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄປຍັງສະຖານທີ່ປ່ອນບັດນັ້ນ, ສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງຫນ້າ ອາດມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນ ໃນຊະຕາກໍາທາງດ້ານການເມືອງຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະຫມັກ ທີ່ມີຄະແນນນໍາໜ້າຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ.
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມປີ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ເສຍໄຊການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຄືນໃຫມ່, ທ່ານທຣໍາ ປະເຊີນກັບອຸປະສັກທີ່ຈະທວງຄືນທໍານຽບຂາວ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ສານສູງສຸດຂອງປະເທດທີ່ມີສະມາຊິກ 9 ທ່ານ, ສາມາດຊັ່ງຊາເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ທ່ານ ທຣໍາ.
ທ່ານທຣໍາ ກໍາລັງອ້າງເອົາການຍົກເວັ້ນ ຈາກການດໍາເນີນຄະດີ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ 4 ຄັ້ງ ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາ 91 ຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ທ່ານອາດຖືກດໍາເນີນຄະດີ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຂ້າງຫນ້ານີ້.
ທ່ານທຣໍາ ຍັງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການຕັດສິນ ໂດຍສອງລັດ ເພື່ອຕັດທ່ານອອກຈາກການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນໃນປີ 2024 ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ສໍາລັບການກະທໍາຂອງທ່ານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ເກີດການກໍ່ຈະລາຈົນ ໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີ 2021, ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ລັດຖະສະພາຮັບຮອງ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊະນະທ່ານທຣໍາໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.