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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສານສູງສຸດ ສຫລ ຕັດສິນໃຫ້ ຄຳສັ່ງ​ໂຈະ ​ການ​ເດີນທາງ​ ຂອງ​ ປ. ທຣຳ ມີຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ ການ​ຕໍ່ສູ້​ທາງກົດໝາຍ​ ​ດຳເນີນຢູ່

ຶຕຶກສານສູງສຸດສະຫະລັດ, ວໍຊີງຕັນ, 26 ມິຖຸນາ 2017.

​ໃນໄຊຊະນະ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ນັ້ນ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຕັດສິນ
​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ ​ຄຳສັ່ງ​ໂຈະ​ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ທ່ານສະບັບ
ຫລ້າສຸດ ຍັງມີຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ການ​ຕໍ່ສູ້​ທາງກົດໝາຍ​ຍັງ​ດຳເນີນຢູ່ ​ໃນ​ລະດັບ
​ສານ​ລະດັບຕ່ຳ.

ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ 7 ທ່ານ ໄດ້ຕັດສິນ​ເຫັນພ້ອມກັບ​ລັດຖະບານ​ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ອີກ 2 ທ່ານ
ຄື ທ່ານນາງຣູຕທ໌ ​ເບ​ເດີ ກິນສ​ເບີກ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ໂຊ​ເນຍ ​ໂຊ​ໂຕ​ເມ​ເຢີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ບາງສ່ວນ​ຄຳສັ່ງ​ໂຈະ​ການ​ເດີນທາງ ຄວນ​ຈະ​ໃຫ້​ດຳເນີນຕໍ່​ໄປ.

ສານ​ບໍ່​ໄດ້ໃຫ້​ເຫດຜົນກ່ຽວກັບ​ການ​ຕັດສິນ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ຄຳສັ່ງໂຈະ​ການ​ເດີນທາງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຫ້າມ​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກ 8
ປະ​ເທດ ອັນ​ມີ ແຊດ ອີຣ່ານ ລີ​ເບຍ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ຊີ​ເຣຍ ​ເວ​ເນຊູ​ເອລາ ​
ແລະ​ເຢ​ເມນ ຊຶ່ງ 6 ປະ​ເທດ​ໃນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນມີ​ຊາວ​ມຸສລິ​ມເປັນຊົນກຸ່ມໃຫຍ່.

ຜູ້ພິພາກສາສານ​ຊັ້ນ​ຕົ້ນ ​ໃນ​ລັດແມ​ຣີ​ແລນ​ດ໌ ​ແລະ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ​ໄດ້​ຂັດຂວາງ ບໍ່​ໃຫ້​
ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້.

ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຄື​ວ່າ ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກການ​ອະລຸ້ມອະ​ລ່ວຍ
​ທີ່​ໄດ້ຍົກ​ເວັ້ນ ພວກທີ່​ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນ​ມີ​ຖານະທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າຄວາມສຳພັນຢ່າງແທ້ຈິງ
ກັບ​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ອາ​ໄສ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ນັ້ນໝ​າຍ​ເຖິງ ພໍ່​ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ປູ່​ຍາຕາ​ຍາຍ​
ເອື້​ອຍ ອ້າຍ ​ແລະ​ນ້ອງ​ໄພ້ ລຸງ​ປ້າ ນ້າ​ອາ ​ແລະ​ພີ່​ນ້ອງ ທັງຫຼາຍ​ນັ້ນ.

ບັນດາ​ທະນາຍຄວາມ​ໃນ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ເຫດຜົນ​ທີ່​ທາງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ
ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ ໃນ​ຕອນ​ນີ້ ​ແພາະວ່າ ທາງສານໄດ້ຮັບ​ຮູ້​ແລ້ວ​ວ່າ
ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບາງຄົນຈາກ 8 ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ຂັນ​ຢ່າງ​
ລະອຽດ​ໃນດ້ານປອດ​ໄພ ​ແລະ​ສາມາ​ດຂໍ​ວີ​ຊາ​ໄດ້.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ​ເ​ເຈັຟ ​ແຊ​ສສັນ ​ໄດ້​ເອີ້ນ ການ​ຕັດສິນໃນວັນຈັນ​
ວານ​ນີ້​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ໄຊຊະນະ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທັງຫຼາຍ,” ​ແລະໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ຄຳສັ່ງ​ໂຈະ​ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ທ່ານທຣຳ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ
​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ີອການ​ປົກ​ປ້ອງ​ປະ​ເທດ​ຈາກ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ໃດໆ.

ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ລັດຖະບານທ່ານ​ທຣຳ ​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ບາງ​ປະ​ເທດ ​ແມ່ນບໍ່​ມີຂໍ້​ມູນ​ພຽງພໍ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງປັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ
​ສະຫະລັດ ​ແລ​ະມີ​ຄວາມ​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ການ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ສະຫະລັດ.

ຮອງ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບຂາວ ​ທ່ານ​ໂຮ​ກັນ ກີດ​ລີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ
​ສູງ​ສຸດ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ປະຫຼາດ​ໃຈ ​ແລະກ່າວວ່າ ​ນັ້ນ​ແມ່ນ “ສິ່ງ​ທີ່​
ຈຳ​ເປັນ​ຕໍ່​ການ​ປົກປ້ອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

​ແຕ່​ວ່າ​ສະພາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາຍ​ພົວພັນອິສລາມອາ​ເມຣິກັນ ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ເອີ້ນຄຳສັ່ງ​
ໂຈະ​ການ​ເດີນ ທາງນີ້​ວ່າ ​ແມ່ນ​ເປັນການຫ້າມຕໍ່​ຊາວ​ມຸສລິ​ມ.

“ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດ ມື້​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຢ້ຳ​ເຕືອນ
​ທີ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເພິ່ງ​ພາ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສານ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ທີ່​ໄດ້​ຈຳ​ແນກກີີດກັນ ສະ​ເພາະ​ແຕ່​
ຊາວ​ມຸສລິ​ມ ​ແລະ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ອື່ນໆ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່າ​ນ ກາ​ເດຍຣ໌ ອັບ​ບາສ ​ທະນາຍຄວາມຂອງອົງການທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ນັ້ນ.

ສານ​ສູງ​ສຸດ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ທີ່ຈະ​ຮັບ​ຟັງ ການ​ໂຕ້ແຍ້ງທີ່ເຫັນ​ພ້ອມ​ແລະ​ຄັດຄ້ານ​ກ່ຽວກັບ
ຄຳສັ່ງໂຈະ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ທັນ​ທີ​ທີ່ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຜ່ານ​ສານຂັ້ນ​ຕໍ່າ
ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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