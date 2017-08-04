ສຫລ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ແລກປ່ຽນ ວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນພະຍາດ

ສະຖານທູດສະຫະລັດ ແລະກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກພື້ນ
ປາຊີຟິກ ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້
ຊ່ວຍເຫຼືອຈັດໃຫ້ມີການຝືກອົບຮົມແລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະ
ຍາດຂື້ນທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສະຖານ
ທູດສະຫະລັດ.
ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ກໍລະກົດຫາ 4 ສິງຫາ
ຜ່ານມານີ້ ແລະກໍເປັນການຝຶກອົບຮົມ ແລກປ່ຽນວິຊາການ ກ່ຽວກັບການປ້ອງ
ກັນພະຍາດຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກພື້ນປາ
ຊີຟິກ ແລະຕາງໜ້າຂອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ.
ການແລກປ່ຽນວິຊາການ ຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນຈັດຂື້ນ ໃນປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາໃນປີ
2013, ທັງສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງ ການ
ແຜ່ເຊື້ອຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະກົມເສນາຮັກສຸມໃສ່ການກັບການ
ເຝົ້າລະວັງ ການແຜ່ເຊື້ອ ຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະການຄວມຄຸມ. ນັບ
ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນເພີ່ມທະວີຂື້ນ ເຊີ່ງລວມທັງຈາກກະຊວງ ແລະຫຼາຍກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກອງທັບເຮືອ
ສະຫະລັດ ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດການແພດກອງທັບສະຫະລັດ. ຫົວ
ຂໍ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນພະຍາດແມ່ນລວມທັງການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອທົ່ວ
ໄປແລະການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອທີ່ມາຈາກນ້ຳ ສຸກຂະອານາໄມ ແລະການ
ຮັກສາຄວາມສະອາດນ້ຳ ແລະອາຫານທີ່ປອດໄພ ພ້ອມດ້ວຍບັນຫາອື່ນໆ ໃນ ການຮັກສາສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ທ່ານພັນໂທ ເຈີເລມີ້ ແບັກດ້ອນ ຈາກຫ້ອງການເສນາຮັກຝ່າຍການຮ່ວມມືທາງ
ສາທາລະນະສຸກສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າພາຍໃນໜື່ງອາທິດຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້
ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືກັນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມກັນເພື່ອພັດທະ
ນາແລະສ້າງຄວາມອາດສາມາດລະບົບປ້ອງກັນສາທະລະນະສຸກ. ເປົ້າໝາຍຫຼັກ
ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະກັນຜ່ານບົດນຳສະເຫນີ ການສົນ
ທະນາ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີນຳສະເໜີແບບຢ່າງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ການແລກປ່ຽນວິ
ຊາການຄັ້ງນີ້ ລວມມີຕາງໜ້າຈາກບັນດາ 5 ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມມີກະຊວງ
ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຈີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫລາຍພາກ
ສ່ວນ ທາງພາກລັດມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິ່ງ
ກັນແລະກັນ ແລະປັບປຸງການການຮ່ວມມືທາງຂະແໜງການແພດ.
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