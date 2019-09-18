ສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງອະດີດພະນັກງານອົງການສືບລັບ CIA ແລະ ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດຫຼື NSA, ທ້າວ ເອັດເຫວີດ ສໂນເດັນ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ລາວລະເມີດ
ຂໍ້ຕົກລົງລັບທີ່ລາວໄດ້ເຊັນ ກ່ອນພິມເຜີຍແຜ່ປື້ມຫົວໃໝ່ຂອງລາວ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວຫາທ້າວ ສໂນເດັນ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ຕົກລົງມອບສຳເນົາຂອງປື້ມ “Permanent Record” ໃຫ້ສອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ແລະ
ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ມູນລັບດ້ວຍ.
ປື້ມ “Permanent Record” ໄດ້ອອກວາງຂາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ໃນຂະນະທີ່ສານ
ສູງສຸດ ໄດ້ຕັດສິນໃນປີ 1980 ວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດຢຸດການພິມ ແລະ ຂາຍປື້ມ
ແບບທີ່ວ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຍຶດລາຍໄດ້ທັງໝົດ ທີ່ທ້າວ ສໂນເດັນ ໄດ້ມາຈາກ
ມັນ.
ພາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງລັບນັ້ນ, ທ້າວ ສໂນເດັນ ຄວນທີ່ຈະມອບສຳເນົາຂອງປື້ມດັ່ງກ່າວໃຫ້
ອົງການສືບລັບ CIA ແລະ ອົງການຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ ທົບທວນກ່ອນຕີ
ພິມເຜີຍແຜ່. ບໍລິສັດ ແມັກມິລລານ (Macmillan) ເຊິ່ງແມ່ນ ຜູ້ພິມປຶ້ມຂອງລາວນັ້ນກໍ
ມີຊື່ຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງເຊັ່ນກັນ.
ຜູ້ຊ່ວຍໄອຍະການ ທ່ານ ໂຈດີ ຮັ້ນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຄວາມສາມາດ
ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະປົກປ້ອງຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄວາມລະອຽດ
ອ່ອນນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັບຂອງພະນັກງານ ແລະ ສັນຍາ
ຈ້າງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກະ
ຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ວ່ານີ້. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ບຸກຄົນໃດສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ຕົນເອງຈາກການທຳລາຍ ສະຫະລັດ.”
ທ້າວ ສໂນເດັນ ໄດ້ຫຼົບໜີໄປປະເທດ ຣັດເຊຍ ໃນປີ 2013 ຫຼັງຈາກໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະ
ສານຫຼາຍພັນສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການສືບລັບພາຍໃນລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ການ
ປະຕິບັດການສືບລັບອື່ນໆ.
ລາວໄດ້ອອກມາຕອບຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການຂຽນຄຳເຫັນໃນທວິດເຕີ
ຫຼາຍຄັ້ງ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນປື້ມຫົວນັ້ນ ທີ່ອົງການ CIA
ແລະ NSA ພິຈາລະນາວ່າອັນຕະລາຍໂພດທີ່ຈະອ່ານ.”
ທ້າວ ສໂນເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຍາກທີ່ຈະຄິດ ກ່ຽວກັບ ການຈ້ຳກາຂອງແທ້ ກວ່າການ
ຮ່າງຄຳຟ້ອງຮ້ອງຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ອ້າງວ່າປື້ມຂອງເຈົ້າແມ່ນມີຄວາມຈິງ
ຫຼາຍ ທີ່ວ່າມັນເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຈະຂຽນມັນຂຶ້ນມາ.”