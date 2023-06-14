ພັກຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມຢູ່ໃນຊູດານ ບໍ່ໄດ້ສວຍໃຊ້ການເຈລະຈາ ທີ່ໄກ່ເກ່ຍໂດຍສະຫະລັດ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຢຸດຍິງຢ່າງເປັນການຖາວອນ ຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນໃນຂັ້ນຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ສະຫະລັດ ໃນເວລານີ້ ພວມປຶກສາຫາລືກັບຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະພາຄີອື່ນໆ ຮວມທັງບັນດາປະເທດອາຣັບ ແລະອາຟຣິກາ ກ່ຽວກັບ ເສັ້ນທາງໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມຫວັງທີ່ຈະປະກາດຄຳແນະນຳ ພາຍໃນສອງສາມມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ວໍຊິງຕັນ.
“ພວກເຮົາຄິດວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເປີດທຸກໆໂອກາດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເສັ້ນທາງແກ່ພວກເຂົາເພື່ອພະຍາຍາມລອງເບິ່ງແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນແລະພະຍາຍາມຫາທາງໄປໜ້າ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນລຸຜົນທີ່ອີງຕາມຄວາມຮຸນແຮງຫຼືການຄອບງຳທາງທະຫານ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວ.
“ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ສວຍໂອກາດຂອງສູດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຫ້ພວກເຂົາ. ມັນບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນວິທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຕົກລົງກັນໃນຂັ້ນຕົ້ນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງບາດກ້າວແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຍຸຕິຄວາມເປັນປໍລະປັກຢ່າງເປັນການຖາວອນ.”
ສົງຄາມລະຫວ່າງກອງທັບບົກຂອງຊູດານ ແລະກຳລັງພິເສດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ດຳເນີນມາໄດ້ເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນເກືອບ 2 ລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບຫຼົບໜີແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າແລະນ້ຳປະປາ ຢຸດການບໍລິການ
ຢູ່ເລື້ອຍໆເປັນປະຈຳ.