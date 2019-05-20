ປະຊາຊົນຊູດານຕິຕຽນຜູ້ຕາງໜ້າອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຮັບປະທານ
ອາຫານຮ່ວມກັບຂຸນເສິກ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ເໜົ່າເໝັນທີ່ສຸດຂອງຊູດານ.
ຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະລັດປະຈຳຊູດານ ອຸບປະທູດ ສະຕີເວີນ ກຸດຊິສ ໄດ້ຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານສະຫຼອງບຸນ Iftar ເພື່ອຢຸດພັກຜ່ອນປະຈຳວັນຂອງເດືອນອົດອາຫານຣາມາ
ດານ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ກັບທ້າວໂມຮຳເມັດ ຮຳດານ ດາໂກໂລ ຊຶ່ງກອງທະຫານ
ຂອງລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຂ້າລ້າງຜານຢູ່ໃນດາຟົວ ແລະບັນດາເຂດອື່ນໆ ຮວມທັງ
ເຂດໄກ້ຄຽງ ຫວ່າງມໍ່ໆມາໃນອາທິດນີ້.
ທ້າວດາໂກໂລ ຮູ້ກັນໃນຊື່ຫລິ້ນຂອງລາວວ່າ “ຮີມີຕີ” ເປັນຜູ້ບັນຊາການກຳລັງທະຫານ
ບ້ານ ກອງກຳລັງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ວອງໄວ (RSF). ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ້າວຮີມີຕີ
ໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການທະຫານບ້ານແຈນຈາວີດ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຂ້າລ້າງຢູ່ໃນດາຟົວ ກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນ.
ໃນເວລານັ້ນ ສະຫະລັດໄດ້ນຳພາປະຊາຄົມສາກົນ ໃນການປະນາມການສັງຫານຢູ່ໃນ
ດາຟົວ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ນຳໂຕຜູ້ກະທຳຜິດມາປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຍຸຕິທຳ.
ທ່ານກຸດຊິສ ແລະທ້າວຮີມີຕີ ໄດ້ຢຸດພັກຜ່ອນການອົດອາຫານບຸນຣາມາດານຮ່ວມໂຕະ
ດຽວກັນ ທີ່ມີສອງຄົນນັ່ງຂັ້ນລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຊອນຕັນ
ອາຣເມດ ອາລີ ດີນາຣ ເຫລັນຊາຍຂອງກະສັດດາຟົວ.
ລະຫວ່າງພິທີດັ່ງກ່າວ ບັນດາແຂກພາກັນຮ້ອງໂຮສັນລະເສີນທ້າວຮີມີຕີ ແລະ RFS.
ມີປ້າຍໃຫຍ່ປ້າຍນຶ່ງມີຮູບ
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