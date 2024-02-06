ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບ ອີຣັກ 

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫລ້າສຸດ ຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ສະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີເກືອບ 170 ຄັ້ງ ໂດຍກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃສ່ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ປາກົດວ່າຈະຂະຫຍາຍຄວາມແຕກແຍກ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ກັບແບັກແດດ ອອກ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນສຸກ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ 3 ສະຖານທີ່ໃນອີຣັກ ແລະອີກສີ່ສະຖານທີ່ໃນຊີເຣຍ ແລະໄດ້ທຳລາຍເປົ້າໝາຍ ຫຼາຍກວ່າ 80 ເປົ້າໝາຍ ນັບແຕ່ສູນບັນຊາການ ແລະສູນຄວບຄຸມ ແລະສູນສືບລັບ ໄປຈົນເຖິງບ່ອນເກັບມ້ຽນລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ອີງຕາມການປະເມີນການຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະມາຊິກຂອງກຳລັງຕິດອາວຸດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຳນວນ ກໍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະເສຍຊີວິດ ຫລືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຊັ່ນກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະປະຕິເສດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືພວກປະຕິບັດການຂອງອີຣ່ານ ກໍຕາມ.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ປ້ອງກັນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນ ຢູ່ທີ່ຖານທັບໃນຈໍແດນໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣັກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຄຽດແຄ້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸປະທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ (Baghdad) ເພື່ອປະທ້ວງ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ຂອງສະຫະລັດ ຫລັງຈາກກ່າວຫາວ່າ ບາງສ່ວນຂອງເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງລັດຖະບານ.
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