ການໂຈມຕີ ຂອງ ສຫລ ສັງຫານ ຜູ້ນຳ ອະວຸໂສ ກຸ່ມຕາລີບານ 70 ກວ່າຄົນ

ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ຕົນ ໄດ້ສັງຫານພວກຜູ້ນຳອະວຸໂສ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ ໃນເດືອນນີ້ ໃນການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່
“ແມ່ນຍຳ” ໃນການປະຕິບັດງານທີ່ໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ.
ການປະກາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍລະອຽດຂອງການ
ໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຮອບ 10 ມື້ ເລີ້ມມາແຕ່ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍ
ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງແຮລແມນ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງອັຟກາ
ນິສຖານ ນັ້ນ.
“ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ສຸດ
ຕໍ່ກຸ່ມຜູ້ນຳຕາລີບານ ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນສະທ້ອນທີ່ສະສົມມາ ແມ່ນຈະໄດ້
ຮູ້ສຶກກັນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໄປອີກດົນເຕີບ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນຈອນ ນິໂກລສັນ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດແລະກຳລັງປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການສູ້ລົບ ຂອງອົງ
ການເນໂຕ້ ໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນກວ່າ ກອງບັນຊາການແລະສູນກາງຄວບຄຸມ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເມືອງມູຊາ ກາລາ ບ່ອນທີ່ມີກອງປະຊຸມ ຂອງພວກຜູ້ບັນຊາການ
ຕາລີບານ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນຂະນະນັ້ນ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ
ຮອງເຈົ້າແຂວງຂອງແຂວງແຮລແມນແລະພວກເຈົ້າແຂວງໃນຫຼາຍໆແຂວງຂອງ
ກຸ່ມຕາລີບານ ປະກອບມີແຂວງການດາຮາ ກຸນດຸຊ ເຮຣັຕ ຟາຣາ ແລະອູຣຸສການ.
ລາຍງານຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ສະບັບນຶ່ງ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານນາຍພົນ
ນິໂກລສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ຜ່ານທາງວີດີໂອເສື່ອມຕໍ່ຈາກ
ອັຟການິສຖານ ແລະໄດ້ເວົ້າວ່າ ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ທີ່ເມືອງມູຊາ ກາລາ ແມ່ນໄດ້
ເປີດຂຶ້ນ ເພື່ອຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ເມືອງຟາຣາ ທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ທ່ານນິໂກລສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເບິ່ງຄືວ່າຄືການປະຊຸມຂອງຜູ້ບັງຄັບບັນຊານີ້
ຊຶ່ງສ່ວນນຶ່ງ ແມ່ນການຫາລື ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານທີ່ເມືອງຟາຣາ ທີ່ພວກ
ເຂົາຫາກໍປະກອບສ່ວນ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຄິດໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ທີ່ຂ້ອນຂ້າງປອດໄພທີ່ເມືອງມູຊາ ກາລາ ແຕ່ວ່າໜ່ວຍສືບລັບຂອງພວກເຮົາ ສາມາດລະບຸວ່າເປັນກຸ່ມນີ້.”
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