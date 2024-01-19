ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກໍາປັ່ນນໍ້າມັນຂອງອາເມຣິກັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຂະບວນເຮືອຂອງຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ຈະຜ່ານທະເລແດງໄດ້ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.
ທ້າວໂມຮໍາເມັດ ອາລ-ບັກຮາຍຕີ (Mohammed al-Bukhaiti), ສະມາຊິກຜູ້ ນໍາທາງດ້ານການເມືອງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີ ກ່າວໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບອົງການຂ່າວ ອິສເວັສເຕຍ (Izvestia) ຂອງຣັດເຊຍວ່າ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ອ້ອມບໍລິເວນດິນແດນຂອງເຢເມນແມ່ນປອດໄພສໍາລັບຂະບວນເຮືອຈາກ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ, ຖ້າຫາກຂະບວນເຮືອເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບອິສຣາແອລ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໂດຍອ້າງອີງຈາກອົງການຂ່າວອິສເວັສເຕຍ.
ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງສະແດງອອກ ເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັບຊາວປາແລສໄຕນ໌ ທ່າມກາງສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີໄດ້ທຳການໂຈມຕີກຳປັ່ນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນກັບອິສຣາແອລກໍມີ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂົນສົ່ງບາງແຫ່ງ ຫຼີກ ລ່ຽງອອກຈາກເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງ ທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຮູຕີກໍາລັງທຳການໂຈມຕີຢູ່ນັ້ນ.
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