ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດ 4 ຄັ້ງໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນໃນເຂດທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງປະເທດ ເຢເມນ.
ກອງບັນຊາການສູນກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕ່າງໆໄດ້ຖືກລູກສອນໄຟນຳວິຖີເຄື່ອນທີ່ 7 ລູກ ແລະ ເຄື່ອງຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ພ້ອມຈະຍິງໄປໃສ່ທະເລແດງ.
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຍິງໂດຣນທີ່ທຳການໂຈມຕີທາງດຽວຕົກ, ອີງຕາມກອງບັນຊາການສູນກາງ ສະຫະລັດ.
ການໂຕມຕີຕ່າງໆແມ່ນຖືກດຳເນີນຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ກອງບັນຊາການສູນກາງ ສະຫະລັດ ເອີ້ນວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກຳປັ່ນການຄ້າທັງຫຼາຍ ແລະ ຕໍ່ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.”
ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮູຕີ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຫຼາຍສິບຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ, ຂັດຂວາງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນໃນທະເລແດງ. ຫຼາຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃຊ້ເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າ ແລະ ແພງກວ່າເພື່ອສົ່ງກຳປັ່ນອອກໄປອ້ອມ ອາຟຣິກາ.
ການໂຈມຕີຂອງວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ຢືນຢັນວ່າກຸ່ມຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງໂດຣນ MQ-9 Reaper ຕົກຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງ ເຢເມນ.
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