ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ເຢເມນ ແມ່ນແນໃສ່ນຶ່ງໃນບັນດາກຸ່ມທີ່ວາງ
ແຜນໂຈມຕີກຳປັ່ນລົບ USS Cole ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະຫານເຮືອ 17 ຄົນເສຍ
ຊີວິດ ໃນປີ 2000.
ກັບຕັນ ບິລ ເອີແບັນ ຈາກກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທີ່ເປັນໂຄສົກໃຫ້ແກ່ກອງບັນຊາການ
ກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ດ້ວຍລະ
ເບີດນຳທິດທາງ ໃນແຂວງມາຣິບ ຂອງເຢເມນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແມ່ນແນໃສ່ທ້າວ
ຈາມາລ ອາລ-ບາດາວີ ນຶ່ງໃນ 6 ຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ທີ່ຖືກ
ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນການວາງລະເບີດໂຈມຕີແລະເປັນບຸກຄົນທີ່ຫຼົບລີ້ໜີກົດໝາຍ
ທີ່ທາງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ຕ້ອງການຕົວທີ່ສຸດ.
ກັບຕັນເອີແບັນກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ກຳລັງສະຫະລັດພວມຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນຂອງການ
ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຢ່າງຮອບຄອບ ໃນການໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວ
ກັບການຕາຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ສະຫະລັດພວມລໍຖ້າຜົນການກວດ ສອບ DNA ກ່ອນທີ່ຈະປະກາດ ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງ
ທ້າວອາລ-ບາດາວີ.
ເມື່ອເດືອນຕຸລາ ປີ 2000 ທະຫານເຮືອອາເມຣິກັນ 17 ຄົນ ຈາກກຳປັ່ນລົບຕິດລູກສອນ
ໄຟນຳວິຖີ USS Cole ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບທີ່ອ່າວເອເດັນ. ນອກນັ້ນ
ຍັງມີທະຫານເຮືອອີກຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ໄດ້ອ້າງ
ເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ທ້າວອາລ-ບາດາວີ ຖືກຈັບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນໃນປີ 2000 ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຫຼົບ ໜີຈາກຄຸກ
ໃນປີ 2003 ຖືກຈັບໄດ້ອີກ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນ ໃນປີ 2004 ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຫຼົບໜີ
ຕື່ມອີກໃນປີ 2006.
ທ້າວອາລ-ບາດາວີ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການກໍ່ການຮ້າຍ 50 ກະທົງ ຮວມ
ທັງສັງຫານປະຊາຊົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາເມຣິກັນ. ນອກຈາກບົດບາດໃນການ
ວາງລະເບີດແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຍັງຖືກຂໍ້ຫາ ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈມ ກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດ ເມື່ອ
ເດືອນມັງກອນປີ 2000.
ຂະນະດຽວກັນ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກຳລັງສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງອາລ-ເດແມນ
ປະເທດເຢເມນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ພວກໜ່ວຍປະຕິບັດງານທີ່ຫຼົບລີ້ໜີກົດ
ໝາຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ໃນແຫຼມອາຣາເບຍ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະ
ລັດທ່ານນຶ່ງ.
ສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ 36 ເທື່ອ ຢູ່ໃນເຢເມນ ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນແນໃສ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາໃນແຫຼມອາຣາເບຍ ພ້ອມກັບ ກຸ່ມ
ລັດອິສລາມໃນເຢເມນນຳດ້ວຍ.
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