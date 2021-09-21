ສະຫະລັດ ແນເປົ້າການໂຈມຕີ ໃສ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລກາອີດາ ໃນຊີເຣຍ

ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນຫລັງຈາກທີ່ສະຫະລັດຍອມຮັບວ່າມີການສັງຫານພົນລະເຮືອນແທນທີ່ຈະແມ່ນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນອັຟການິສຖານນັ້ນ, ກອງທັບສະຫະລັດກໍເປີດສາກໂຈມຕີ ເພື່ອສັງຫານຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍລະດັບສູງຄົນນຶ່ງ ໃນຊີເຣຍ.
ຜູ້ບັນຊາການກາງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ໄດ້ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃກ້ກັບເມືອງ ອິດລິບ, ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລກາອີດາ ຄົນນຶ່ງ.
“ສິ່ງບົ່ງຊີ້ເບື້ອງຕົ້ນຄື ພວກເຮົາໄດ້ໂຈມຕີໃສ່ບຸກຄົນ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ,” ໂຄສົກຍິງຂອງກອງບັນຊາການ ກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຮ້ອຍໂທໂຈຊີ ລີນ ເລັນນີ (Josie Lynne Lenny) ກ່າວໃນຖະແຫລງການ.
“ບໍ່ມີການບົ່ງຊີ້ການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ມີຜົນມາຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ,” ທ່ານນາງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບ 5 ແຈ ຢືນຢັນເຖິງການໂຈມຕີ, ແຕ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມຕື່ມ.
ພວກຈີຮາດີສ ມີການໂພສລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຄົນ ຂອງກຸ່ມຮູຣາສ ອາລ-ດີນ (Hurras al-Din) ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງອາລກາອີດາ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກຸ່ມສືບລັບ ໄຊທ໌ (SITE), ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດໄດ້ສັງຫານ ອາບູ ຮໍາຊາ ອາລ-ເຢເມນີ (Abu Hamza al-Yemeni), ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ, ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນທີສອງທີ່ມີຊື່ວ່າ ອາບູ ອາລ-ບາຣາ ອາລ-ຕູນີຊີ (Abu al-Bara al-Tunisi).
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ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດເທື່ອນີ້ເປັນການຢືນຢັນເຖິງການໂຈມຕີຄັ້ງທໍາອິດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາຢູ່ໃນຊີເຣຍປີນີ້, ແຕ່ການກົດດັນຂອງສະຫະລັດ ຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ.
“ສະຫະລັດມີປະຫວັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈໃນການໂຈມຕີທີ່ແມ່ນຢໍາ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃສ່ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ, ໂດຍສະເພາະຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງກາງປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອສະມາຊິກຜູ້ນໍາລະດັບໂລກ ຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງສະຫະລັດ,” ອີງຕາມຊາລສ໌ ລິສເຕີ (Charles Lister), ຈາກສະຖາບັນພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ ກ່າວຕໍ່ VOA.
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