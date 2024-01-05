ສະຫະລັດ ຕອບໂຕ້ຄືນ ຕໍ່ກຸ່ມທະຫານບ້ານ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໃນອີຣັກ

ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມທະຫານບ້ານໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ໂດຍໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ແນ່ນອນ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ຜູ້ບໍ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຊື່ ກ່າວກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດງານ ວ່າການໂຈມຕີໃນຕອນທ່ຽງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຍານພາຫະນະຄັນນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ນອກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມທະຫານບ້ານ ຮາຣາກັດ-ອາລ-ນູຈາບາ (Harakat-al-Nujaba), ໄດ້ສັງຫານທ້າວ ມຸຊຕັກ ຈາວາດ ກາເຊມ ອັລ-ຈາວາຣີ (Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari) ແລະສະມາຊິກທະຫານອີກຄົນນຶ່ງ.
ທ້າວ ອາລ-ຈາວາຣີ (Al-Jawari) ທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ ອາບູ-ຕັກວາ (Abu-Taqwa) “ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ ໃນການວາງແຜນ ແລະດຳເນີນການໂຈມຕີບຸກຄະລາກອນຊາວອາເມຣິກັນ,” ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍພັນລະນາເຖິງການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດວ່າ “ມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະເໝາະສົມ.”
“ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານຫຼືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດໆຖືກໂຈມຕີ,” ເຈົ້າໜ້າຄົນດັ່ງກ່າວ ກ່າວຕື່ມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນຄົນທີສອງ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄຳເຫັນ ທີ່ຈະປະຕິເສດ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງການດຳເນີນການເພີ່ມເຕີມ.