ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ

ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຕົນຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານອິນໂດເນເຊຍທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ (Prabowo Subianto) ສຳລັບໄຊຊະນະທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອິນໂດເນເຊຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
“ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບປະຊາຊົນອິນໂດເນເຊຍ ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງທີປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຫວັງວ່າ ຈະມີການພົວພັນ ກັບອຳນາດການປົກຄອງຊຸດໃໝ່ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນໆ ແລະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາໃນອັນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງຍຸດທະສາດ,” ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ (John Kirby), ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານເຄີບີ ກ່າວວ່າ ຄະນະລັດຖະບານ "ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ" ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ (Prabowo) ກຳລັງໄດ້ຮັບການນໍາໜ້າຫຼວງຫຼາຍ. ດ້ວຍຄະແນນສຽງເກືອບ 90% ທີ່ໄດ້ຖືກນັບແລ້ວ, ທ່ານ ປຣາໂບໂວ (Prabowo) ມີເຖິງ 59% ຂອງຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 150 ລ້ານສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ.
"ພວກເຮົາມີການຮ່ວມມືທີ່ດີເລີດກັບທ່ານ ຕັ້ງແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ, ແລະຖ້າທ່ານ ໄດ້ຮັບເລືອກໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາກໍຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ການພົວພັນນັ້ນຕໍ່ໄປ," ທ່ານ ເຄີບີ ກ່າວ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຈະບໍ່ອອກມາຈົນກວ່າທ້າຍເດືອນມີນາ, ແຕ່ທ່ານ ປຣາໂບໂວ (Prabowo) ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ແລະຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ, ລວມທັງຈີນ, ອອສເຕຣເລຍ, ອັງກິດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.
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