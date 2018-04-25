ຮຸ້ນ ສຫລ ຕົກລາຄາ ຢ່າງໜັກ ໃນຂະນະທີ່ ດອກເບ້ຍ ຂອງ ພັນທະບັດ ຖີບໂຕຂຶ້ນ

ຮຸ້ນຢູ່ສະຫະລັດ ໄດ້ຕົກລາຄາຢ່າງໃຫຍ່ ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສຳຄັນ ຂອງພັນທະບັດ ລະຍະ 10 ປີ ຂອງລັດຖະບານ
ສະຫະລັດ ໄດ້ຖີບໂຕຂຶ້ນສູ່ລະດັບ 3 ເປີເຊັນເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບສີ່ປີກວ່າໆ.
ການຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງພັນທະບັດທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວ
ສູງຂຶ້ນຂອງບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ທີ່ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບຕົ້ນທຶນໃນການປະຕິບັດງານ
ທີ່ ສູງຂຶ້ນ ທີ່ຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ ຜູ້ບໍລິໂພກຈ່າຍນັ້ນ.
ພວກຊື້ຂາຍແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບພັນທະບັດ
ລະຍະຍາວຂອງລັດຖະບານ ທີ່ອາດຈະຕິດຕາມມາ ລຸນຫລັງຈາກການຕົກລາຄາຂອງຮຸ້ນ.
ດັດຊະນີດາວໂຈນສ໌ ໄດ້ຕົກລາຄາ 1.7 ເປີເຊັນ ຄືຫຼາຍກວ່າ 400 ໂດລາໃນຕອນປິດ
ຕະຫຼາດ ເປັນ 24,024. ດັດຊະນີ S&P ຕົກລາຄາ 1.4 ເປີເຊັນ ແລະ ດັດຊະນີ
NASDAQ-100 ຕົກລາຄາຫຼາຍກວ່າ 2 ເປີເຊັນ.
ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທັງໆທີ່ມີຮ່ອງຮອຍວ່າ
ການເຕີບໂຕ ໄດ້ຊັກຊ້າລົງໃນໄລຍະສາມເດືອນທຳອິດ. ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະ
ກຳມະການໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ດັດຊະນີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ
ຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ຟື້ນໂຕຄືນໃນເດືອນເມສາ ແລະກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ໄດ້
ປະກາດໂຕເລກການຂາຍເຮືອນໃໝ່ ສຳລັບເດືອນມິນາສູງກວ່າທີ່ຄາດຄະເນໄວ້.
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