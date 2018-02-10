ຮຸ້ນດາວ ຟື້ນໂຕຄືນ ໂດຍມີລາຄາ ສູງຂຶ້ນ 330 ໂດລາ ໃນຕອນ ອັດຕະຫຼາດ

ການຊື້ຂາຍກັນໃນຕອນທ້າຍໆເຮັດໃຫ້ດັດຊະນີຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນໆຂອງສະຫະລັດມີລາຄາ
ສູງຂຶ້ນ ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດໃຫ້ກຳລັງໃຈຫຍັງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ກາຍ
ເປັນອາທິດ ທີ່ຮຸ້ນໄດ້ຕົກລາຄາຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນຮອບສອງປີ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນ Dow Jones ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ 330.44 ໂດລາ ຫຼື 1.4 ເປີເຊັນໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ແລະດັດຊະນີຮຸ້ນ Standard & Poors 500 ຂຶ້ນ 38.55 ໂດລາ ຫລື 1.5 ເປີ
ເຊັນ. ຮຸ້ນທັງສອງໄດ້ມີລາຄາຫລຸດລົງ ໃນການປັບຕົວປະມານ 10 ເປີເຊັນຫລືຫລາຍ
ກວ່ານັ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບສອງປີເມື່ອວັນພະຫັດຜ່ານມາຊຶ່ງເມື່ອໄວໆມານີ້ໄດ້
ມີລາຄາສູງຂຶ້ນ ເປັນປະຫວັດການ.
ຫລັງຈາກໄດ້ມີລາຄາຂຶ້ນໆລົງໆ ເປັນການໃຫຍ່ ໃນຕະຫຼອດອາທິດແລ້ວ ພວກນັກວິ ເຄາະສ່ວນໃຫຍ່ ກໍກ່າວວ່າ ຕົນຄາດວ່າຄວາມສາມາດທີ່ຈະເກີດການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນ
ຕະຫລາດຮຸ້ນ ແມ່ນຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນອາທິດຈະມານີ້.
ດັດຊະນີຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນໆຂອງໂລກ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍການຊື້ຂາຍປະຈຳອາທິດໃນທາງລົບຊຶ່ງ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຂາຍຮຸ້ນອອກ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕະຫຼອດອາທິດ. ດັດຊະນີ CAC ຂອງ ຝຣັ່ງໄດ້ຕົກລາຄາ 1.2 ເປີເຊັນ ດັດຊະນີ FTSE 100 ຂອງອັງກິດ ໄດ້ຕົກລາຄາ ເຈັດ ສ່ວນສິບຂອງເປີເຊັນ ແລະດັດຊະນີ DAX ຂອງເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຕົກລາຄາ 1.2 ເປີເຊັນ.
ສ່ວນດັດຊະນີຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນໆຢູ່ເອເຊຍກໍໄດ້ຕົກລາຄາຢ່າງໃຫຍ່ ຄືດັດຊະນີປະສົມ
ຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ້ ຕົກລາຄາ 4 ເປີເຊັນ ດັດຊະນີ Nikkei ຂອງຍີ່ປຸ່ນຕົກລາຄາ 2.3
ເປີເຊັນແລະດັດຊະນີ Hang Seng ຂອງຮົງກົງກໍຕົກລາຄາຫຼາຍກວ່າ 3 ເປີເຊັນ.
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