ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ “ຍັງຄົງຢູ່” ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ປີ 2015 ກໍຕາມ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາບອາກາດ 10 ວັນໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ. ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກສະແດງໃຫ້ການມີໜ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຫັນຫຼັງໃຫ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ມວນມະນຸດນີ້.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳທີ່ນຳໜ້າໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍທ່ານ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນພາກສ່ວນຕ່າງຫາກຂອງສິ່ງທີ່ຈະເປັນແຜນການ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜນປະຕິບັດການສະພາບອາກາດນີ້ ຈະເປັນໂອກາດພິເສດ ເພື່ອລົງທຶນໃນເສດຖະກິດພະລັງງານສະອາດທີ່ແທ້ຈິງ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນພາວະໂລກຮ້ອນວ່າ ການຫຼອກລວງທີ່ ຈີນ ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ປີ 2015 ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເລີ່ມຖອນ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຈະຕ່າວປີ້ນການຖອນຕົວຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນທັນທີທັນໃດ ເວລາທີ່ເພິ່ນເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ເປີດ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂລກບໍ່ສາມາດລໍຖ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ທ່ານໄດ້ຖາມວ່າ “ພວກເຮົາຢາກຖືກຈົດຈຳໃນຖານະທີ່ເປັນລຸ້ນຄົນທີ່ສຸບຫົວຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ໃນດິນຊາຍ, ເສຍເວລາຖິ້ມໃນເວລາທີ່ໂລກກຳລັງຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ບໍ?
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າຜູ້ນຳໂລກທັງຫຼາຍສາມາດເອົານຶ່ງຈາກສອງເສັ້ນທາງ, ເຊິ່ງແມ່ນ “ເສັ້ນທາງແຫ່ງການຍອມຈຳນົນ ທີ່ພວກເຮົາຍ່າງລະເມີຜ່ານຈຸດທີ່ບໍ່ສາມາດນຳກັບຄືນມາ ຫຼື “ເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມຫວັງ ທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາແບບຍືນຍົງ.”