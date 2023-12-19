ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດ ຕົກລົງເຫັນດີຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດເຫຼັກ ນິປປອນ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

ນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເຫຼັກ ຂອງສະຫະ ລັດ, ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ທີ່ຈະຂາຍບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດເຫຼັກ ນິບປອນ (Nippon) ຫຼື NSC.
ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າສູ່ການປະມູນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ, ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈ່າຍເປັນເງິນທັງຫມົດຈາກ ບໍລິສັດນິບປອນ ແມ່ນການປະມູນສູງສຸດໃນຈໍານວນ 14.1 ຕື້ໂດລາ. ລວມທັງຂໍ້ສັນນິຖານກ່ຽວກັບຫນີ້ສິນທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດເຫຼັກສະຫະລັດ ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງລວມ ທີ່ມີມູນຄ່າ 14.9 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານເດວິດ ບີ ເບີຣິດທ໌ (David B. Burritt) ເປັນປະທານ ແລະຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງຂອງບໍລິສັດເຫຼັກສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ "ບໍລິສັດ NSC ມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ພິສູດແລ້ວ ກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະການລົງທຶນໃນໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າ ການປະສົມປະສານກັນນີ້ ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລ້ວສໍາລັບທຸກໆຄົນ."