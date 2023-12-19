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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດ ຕົກລົງເຫັນດີຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດເຫຼັກ ນິປປອນ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

ສ່ວນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຫຼັກ ເອດກ້າ ທັອມສັນ (Edgar Thomson) ທີ່ດໍາເນີນງານໃນເມືອງ ເບຣດດັອກ (Braddock), ລັດເພັນຊິລວາເນຍ, ສະແດງພາບອອກມາເມື່ອວັນທີ 18 ທັນວາ 2023. ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພາກອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງຂາຍໃຫ້ບໍິສັດເຫຼັກນິບປັອນຂອງຍີ່ປຸ່ນ 14.1 ຕື້ໂດລາ.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຫຼັກ ເອດກ້າ ທັອມສັນ (Edgar Thomson) ທີ່ດໍາເນີນງານໃນເມືອງ ເບຣດດັອກ (Braddock), ລັດເພັນຊິລວາເນຍ, ສະແດງພາບອອກມາເມື່ອວັນທີ 18 ທັນວາ 2023. ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ສໍາຄັນໃນພາກອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ຕົກລົງຂາຍໃຫ້ບໍິສັດເຫຼັກນິບປັອນຂອງຍີ່ປຸ່ນ 14.1 ຕື້ໂດລາ.

ນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເຫຼັກ ຂອງສະຫະ ລັດ, ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ທີ່ຈະຂາຍບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ບໍລິສັດເຫຼັກ ນິບປອນ (Nippon) ຫຼື NSC.

ບໍລິສັດເຫຼັກຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າສູ່ການປະມູນນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາ, ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈ່າຍເປັນເງິນທັງຫມົດຈາກ ບໍລິສັດນິບປອນ ແມ່ນການປະມູນສູງສຸດໃນຈໍານວນ 14.1 ຕື້ໂດລາ. ລວມທັງຂໍ້ສັນນິຖານກ່ຽວກັບຫນີ້ສິນທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດເຫຼັກສະຫະລັດ ສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງລວມ ທີ່ມີມູນຄ່າ 14.9 ຕື້ໂດລາ.

ທ່ານເດວິດ ບີ ເບີຣິດທ໌ (David B. Burritt) ເປັນປະທານ ແລະຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງຂອງບໍລິສັດເຫຼັກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວວ່າ "ບໍລິສັດ NSC ມີບັນທຶກການຕິດຕາມທີ່ໄດ້ພິສູດແລ້ວ ກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບ, ການດໍາເນີນງານ, ແລະການລົງທຶນໃນໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊັ່ນດຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າ ການປະສົມປະສານກັນນີ້ ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລ້ວສໍາລັບທຸກໆຄົນ."

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍລິສັດເຫຼັກນິບປັອນ ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງນິບປັອນ ດໍາເນີນການຜະລິດໃນຂົງເຂດກິມິດຊຸ ໃນ ກິມິດຊຸ (Kimitsu), ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງໂຕກຽວ. ພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ ກຽວໂດະ (Kyodo), ວັນທີ 7 ພະຈິັກ 2023. (Kyodo via Reuters)
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບໍລິສັດເຫຼັກນິບປັອນ ພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງນິບປັອນ ດໍາເນີນການຜະລິດໃນຂົງເຂດກິມິດຊຸ ໃນ ກິມິດຊຸ (Kimitsu), ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງໂຕກຽວ. ພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ ກຽວໂດະ (Kyodo), ວັນທີ 7 ພະຈິັກ 2023. (Kyodo via Reuters)

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