15 ລັດຂອງສະຫະລັດ ຈະລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນອັງຄານ

ພວກຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ຈະມຸ່ງໜ້າໄປປ່ອນບັດຢູ່ໃນ 15 ລັດຂອງສະຫະລັດ ແລະຊາວອາເມຣິກັນ ຊາມົວ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີການປະເຊີນໜ້າກັນທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນພະຈິກ.
ທ່ານ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາຊະນະ ການລົງເລືອກຕັ້ງຄືນໃຫມ່ຂອງ ທ່ານ ທຣໍາ ໃນປີ 2020, ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າພຽງແຕ່ການຄັດຄ້ານທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢູ່ໃນປະຕິທິນການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ໃນຊື່ Super Tuesday. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ໄບເດັນ ກໍຍັງຕາມຫຼັງ ທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ສອງສາມເປີເຊັນ ໃນການສຳຫຼວດຄະແນນສຽງທົ່ວປະເທດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະໃນຫຼາຍໆລັດທີ່ສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ມີແນວໂນ້ມວ່າ ຈະເປັນໂຕກຳນົດຜົນໄດ້ຮັບລະດັບຊາດ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະເໜີຊື່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ລະດັບຊາດ ໃນລະດູຮ້ອນນີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງການຖືກສະເໜີຊື່ ຢູ່ທີ່ລັດ ມິຊິແກນ (Michigan), ໄອດາໂຮ (Idaho) ແລະ ມິສຊູຣີ (Missouri). ທ່ານໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ເໜືອຜູ້ທ້າຊິງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງທ່ານ ກໍຄື ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ (Nikki Haley), ເຊິ່ງ ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ຄັ້ງດຽວ ແລະເປັນອະດີດຜູ້ວ່າການລັດ ຄາໂຣໄລນາ ໃຕ້.
ທ່ານ ທຣຳ ປະເຊີນກັບການຮ້ອງຟ້ອງທາງອາຍາ 4 ຄະດີ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ລວມມີ 91 ຂໍ້ກ່າວຫາ, ໂດຍການພິຈາລະນາຄະດີຄັ້ງທຳອິດ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນອີກ 3 ອາທິດ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ວ່າ ທ່ານພະຍາຍາມປິດບັງການຈ່າຍເງິນຄ່າປິດປາກ ໃຫ້ກັບນັກສະແດງໜັງ ໂປ້ ກ່ອນການໂຄສະນາຫາສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານນັ້ນ.
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